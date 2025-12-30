NBA美國職籃（National Basketball Association）聖安東尼奧馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）本季曾因左小腿傷勢缺席12場比賽，復出後馬刺為保護文班亞馬，選擇讓他從板凳出發，直到上週日對上猶他爵士的比賽才重返先發，對此名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce）直言像文班亞馬這樣的巨星，不應該接受這樣的安排。

文班亞馬板凳出發　皮爾斯感到不解

皮爾斯在Podcast節目《No Fouls Given》中表示，文班亞馬目前的使用方式令人難以理解，「這傢伙現在等於是第六人，你怎麼會從板凳出發？又怎麼會接受這樣的安排？」直言這位世代級天才不該長時間接受替補定位。

文班亞馬曾因血栓賽季報銷　馬刺採取謹慎策略

在文班亞馬復出後，馬刺採取相對謹慎的策略，此舉被認為是為了循序漸進讓文班亞馬恢復完整負荷，避免傷勢惡化，本季至今，文班亞馬在出賽的19場比賽中，場均繳出23.9分、11.5籃板，投籃命中率51.8%的表現。

馬刺目前以23勝8敗高居西區前段班，近10戰贏下8場，隨著賽季推進，外界普遍預期溫班亞馬的角色與上場時間將逐步提升，而馬刺如何在「保護未來門面」與「衝擊總冠軍」之間取得平衡，也將成為本季最受矚目的焦點之一。

本季文班亞馬有很大的機率將入選生涯第二次全明星賽，若本賽季能達到聯盟規定的65場出賽門檻，更被視為年度最佳防守球員（DPOY）的最大熱門。

