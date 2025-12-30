NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）將於台灣時間31日（美國時間12月30日）年滿41歲，成為NBA歷史上少數仍能保持高水平表現的高齡球員之一。本賽季也是詹姆斯職業生涯第23個賽季，刷新聯盟紀錄，對此同樣也41歲的湖人總教練雷迪克（JJ Redick）也對詹姆斯的狀態表示敬意。

41歲仍是球隊主力　雷迪克直呼不容易

湖人總教練雷迪克在今日的記者會中，談到詹姆斯即將邁入41歲的心情時，幽默自嘲年紀漸長的困境。雷迪克表示：「我早上起床都很困難，膝蓋還需要注射治療。我的身體老舊而破損，就像那句話說的：不用就會失去。一旦我不再使用它，一切都消失了。」他以自身狀況對比詹姆斯仍能高效競技，顯得既自嘲又充滿敬意。

儘管開季因坐骨神經痛缺席前14場比賽，詹姆斯復出後依舊展現強勁實力，14場比賽平均繳出20.5分、6.7次助攻及4.9個籃板，投籃命中率達50.7%，三分球命中率31.7%，罰球命中率67.1%。這份成績不僅證明了他對身體維持的要求，也為湖人帶來穩定戰力。

湖人穩住西區戰績　詹姆斯是功臣之一

本季湖人戰績20勝10敗，位居西區第4，僅領先休士頓火箭0.5場、明尼蘇達灰狼1場，落後丹佛掘金1.5場及聖安東尼奧馬刺2.5場，季後賽席位仍具競爭力。雷迪克指出，詹姆斯的存在讓球隊保持強大競爭力，競技狀態的維持也為年輕球員樹立榜樣。

消息來源：《clutchpoints》

