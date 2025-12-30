NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇巨星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）即將迎來41歲生日，但關於他的交易流言卻在生日前夕開始流傳。知名體育媒體人比爾·西蒙斯（Bill Simmons）在最新一集節目《The Ringer》中提出了一個「震撼交易案」。他認為，考慮到金州勇士與洛杉磯湖人近況都不佳，湖人應該將詹姆斯送往勇士，換回明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。
「為了籃球好」！西蒙斯：湖人、勇士都沒趣了
「我們要如何讓這聯盟變得更有趣？」西蒙斯在《The Ringer》中直言，目前湖人是一支讓人提不起勁的球隊，而勇士也顯得毫無生氣。他大膽建議：「詹姆斯換巴特勒，這是一樁『為了這項運動好』的交易。現在勇士一點都不好玩，我看不到他們變有趣的可能，但如果你把詹姆斯跟柯瑞（Stephen Curry）放在一起，詹姆斯會重獲新生，誰知道會發生什麼事？」
西蒙斯進一步分析，對於湖人而言，巴特勒與唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reeves）的體系或許更加契合；而對於勇士來說，考慮到詹姆斯的合約即將到期，加上他看起來似乎已不想留在湖人，這樁交易對雙方都有利。
隨著「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、溫班亞馬（Victor Wembanyama）與愛德華茲（Anthony Edwards）等年輕勢力接班，詹姆斯與柯瑞的時代雖然逐漸步入尾聲，但兩人若能合體，無疑將成為聯盟最吸睛的焦點。
詹皇、柯瑞夢幻合體？ 兩大傳奇渴望最後一舞詹姆斯今日就年滿 41 歲，而柯瑞在明年三月也將滿38歲。儘管兩位老將已步入生涯晚期，但本季戰力依舊驚人，場均合計能轟下49.4分。西蒙斯認為，身為當代籃球最偉大的兩大象徵，柯瑞值得留在一支具備競爭力、能贏球的球隊，而現在的勇士顯然不達標。
