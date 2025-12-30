NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠中鋒戴維斯（Anthony Davis）在交易大限前成為焦點，《The Stein Line》記者史坦（Marc Stein）指出，金州勇士對戴維斯長期以來展現出高度興趣，但依目前狀況，除非勇士「All In」送走巴特勒（Jimmy Butler）或格林（Draymond Green）否則很難讓交易案完成。
霍福德表現不如預期 勇士禁區戰力不足
勇士在賽季前簽下霍福德（Al Horford）盼能補強禁區戰力，但霍福德表現不如預期，球隊內線戰力始終未能達到理想水準，讓球隊在禁區攻防兩端都顯得捉襟見肘，因此外界也預測勇士將積極爭取戴維斯，以補強禁區戰力。
想要AD勇士必須「All IN」 傷病史成考量點
史坦在報導中指出，除非勇士送出巴特勒或格林，否則很難從獨行俠手中換回戴維斯，此外戴維斯豐富的傷病史也成為勇士的考量點之ㄧ，「除非勇士願意送走巴特勒或球隊門面之一的格林，否則幾乎沒有現實途徑能完成這筆交易。此外，戴維斯的合約狀況，若這位32歲球星選擇執行2027-28賽季價值6270萬美元的球員選項，合約還可能剩下兩年，他自加盟獨行俠以來的傷病史，都讓勇士管理層在評估時更加猶豫。」
與其他積極投入「戴維斯爭奪戰」的球隊不同，勇士似乎並不打算為了這位10度入選全明星的內線悍將孤注一擲。儘管球隊確實具備促成交易的籌碼，但目前沒有任何跡象顯示，勇士正在醞釀一筆震撼聯盟的重磅交易。
隨著交易截止日逐漸逼近，勇士是否會轉向其他補強選項，或選擇以現有陣容撐完整個賽季，將成為勇士後續操作最值得關注的焦點。
資料來源：《The Sporting News》
