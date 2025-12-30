我是廣告 請繼續往下閱讀

奪冠競爭力：湖人是否還具備衝擊總冠軍的實力？



身體反饋：個人的健康狀態是否能支撐漫長賽季？



宰制能力：場上表現是否仍維持在頂尖水準？





洛杉磯湖人超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）本季正式邁入史無前例的第23個職業賽季，今（30）日迎來41歲生日。隨著2026年將至，外界最關心的話題莫過於：今年會不會是他的「最後一舞」？對此，美媒揭露了詹姆斯目前的真實想法，列出三點關鍵考量。根據《ESPN》資深記者麥克梅納明（Dave McMenamin）報導，儘管外界對於詹姆斯何時高掛球鞋揣測不斷，但接近詹姆斯的消息人士透露，他本人目前對於退休時間表「尚未定案」。報導分析，雖然身邊親友堅稱他還沒做決定，但如果詹姆斯在賽季中途認定這就是終點，他可能會抱持著「退休巡迴賽」的心情，更有責任感地出席每一場比賽。不過，目前湖人打出12勝4敗的亮眼開局，球隊展現出的競爭力，讓他看見了爭奪生涯第5座總冠軍的希望，這正是支撐他繼續奮戰的最大動力。詹姆斯上個賽季場均繳出24.4分、7.8籃板、8.2助攻的全能數據，並將連續入選「年度最佳陣容」的紀錄推進至21季。不過，這項神級紀錄本季正面臨巨大挑戰。依照聯盟現行規定，球員必須至少出賽65場才有資格參與獎項評選。由於詹姆斯開季已缺席14場，這意味著在湖人剩下的66場例行賽中，他必須打滿63場才能達標。對於一位40歲的老將來說，這幾乎是不允許輪休與受傷的「地獄級門檻」，健康狀況將成為最大變數。那麼，究竟什麼因素會決定詹姆斯是否再戰一年？消息人士指出了三大關鍵指標：對於這位已經刷新NBA史上最長生涯紀錄的王者而言，是否打到2026-27賽季，目前連球團內部都沒有確切答案。唯一肯定的是，詹姆斯對於冠軍的渴望依舊強烈，而這份渴望將是他季末做出最終決定的核心依據。