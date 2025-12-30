我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士曾是近年NBA最耀眼的王朝球隊，2015年至2022年間共奪得四座總冠軍，在柯瑞（Stephen Curry）與教練科爾（Steve Kerr）的帶領下長期統治聯盟。然而近年勇士未能在季後賽中打出佳績，也被科爾認為勇士的王朝正在衰退，對此格林（Draymond Green）也發表了他的看法。格林於日前在《The Draymond Green Show》中談及科爾近日對勇士「王朝正在衰退」的評論。格林表示，雖然球隊核心年紀漸長確實意味著王朝可能逐漸衰落，但科爾並未表示勇士已完全衰退，而是指出球隊正處於衰退的過程中。格林提到：「很多人都在解讀柯爾說我們是衰退中的王朝，其實這很正常。王朝不會永遠持續，我們能做的就是盡可能延續它，盡量在這段期間發揮最大效益。」他強調，科爾的意思並非貶低球隊，而是事實：「柯瑞已經是第17個賽季，我是第14個賽季，湯普森若還在，會是第15個賽季。科爾執教已12年，他不是從一開始就帶隊。前總管邁爾斯（Bob Myers）已離開。我們打拼這麼久，王朝正在衰退是正常，但我們的任務是盡可能延續它。」格林的言論顯示，儘管勇士核心持續老化，他仍相信球隊有能力爭取總冠軍。然而，要再掀起一波衝刺，核心球員需要付出更多努力才能奪得最後一座冠軍。本季目前勇士戰績16勝16敗，位居西區第8，僅領先孟菲斯灰熊1場，並比波特蘭拓荒者多3場，落後鳳凰城太陽2.5場、明尼蘇達森林狼4場。格林也強調，球隊仍將專注於延續王朝，抓住每次機會力爭佳績，即便面對年齡增長與聯盟競爭，他們仍不放棄衝擊總冠軍的希望。