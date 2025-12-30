我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平淡出演藝圈後，與乾兒子一起開副業賣耳環。（圖／翻攝自曹西平臉書粉專）

資深藝人曹西平在昨（29）日深夜10點多被發現陳屍家中，享壽66歲，讓外界都非常震驚又不捨。回顧他在演藝圈闖蕩多年，在巔峰時期靠節目、秀場等，月收入可賺到280萬，但他也有過負債生活，曾為照顧家人而負債千萬、變賣多處房產。不過起伏的生活沒有打倒曹西平，雖然演藝圈曾讓他賺很多錢，但他也沒有執著於此，反而表示不想看臉色討生活，而淡出演藝圈，轉開副業賣耳環，勇敢做自己的態度深受大批粉絲喜愛。曹西平在1982年以歌曲〈野性的青春〉出道後，因華麗的視覺風格和動感舞曲迅速走紅，1個月可上近70個節目，通告量驚人。這也讓他巔峰時期一天收入最多可達8萬，月收入至少有280萬，在台北東區精華地段置產毫不手軟。不過之後為了照顧家人，與償還家中千萬債務，曹西平毫不猶豫變賣房產，開始一段還債生活，並在受不了演藝圈後，毅然決然淡出螢光幕，與乾兒子一起賣耳環，過知足常樂的日常生活。曹西平在母親過世後，發現家中房產有多筆抵押，負債金額龐大，面對千萬債務與利息，他沒有選擇，為了籌錢陸續變賣美國、泰國、台中及台北林口等地的房產，最後僅剩三重一處自住房，還接演秀場和一些清涼節目，即使被酸也無怨無悔，因為「沒有選擇，就是要錢！」這段負債與還債的艱苦時期，持續了多年，讓他一度非常低落，甚至想輕生，最終靠著友人的鼓勵和決心，於2010年重回演藝圈。然而，真性情的曹西平回歸不久後，透露因為不想看臉色討生活，還直呼演藝圈的偽裝讓自己身心俱疲，而選擇漸漸淡出螢光幕，並在2019年底，與乾兒子Jeremy在西門町創立飾品店「Jeremy 穿洞日常」賣耳環，還在去年2月回到家鄉台中開設分店，門口高掛「曹西平回來了」紅布條。雖然開設副業的道路也不是一路順遂，還曾因疫情損失至少6位數，但曹西平省吃儉用、減少開銷，並一點一點地撐過去，收入雖不及巔峰時期，月收只有5～6萬，但他表示更重視生活品質與知足，並強調珍惜當下、不再過度追求財富，也就是這份樂觀心態與真性情，讓他就算淡出演藝圈，也是觀眾們心目中忘不了的存在。