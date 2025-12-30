NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士今（30）日客場迎戰布魯克林籃網，兩隊在前三節戰況激烈，雙方不斷互換領先，最終勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）單場砍下27分，加上籃網在末節追分階段發生2次關鍵失誤，終場勇士就以120：107擊敗籃網，斬斷籃網近期的三連勝，本場比賽過後，柯瑞生涯總得分來到26077分，正式超越「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）成為NBA歷史得分榜第21名。
兩隊不斷互換領先 戰況陷膠著
首節籃網展現出火燙手感，波特（Michael Porter Jr.）首節砍下10分，傑明（Egor Dёmin）也貢獻9分，讓籃網一度取得8分領先，勇士在首節末段找回狀態，一波6：0的攻勢，將比分縮小至3分差，首節打完籃網30：27領先勇士。
第二節兩隊陷入拉鋸，不斷互換領先，第二節末段籃網手感下滑，勇士趁機打出6：2的攻勢，第二節結束勇士59：57領先籃網，第三節柯瑞單節砍下10分，籃網則是靠著外圍火力持續緊咬比分，巴特勒在剩下1分鐘時連拿8分，幫助勇士在第三節結束維持89：85領先。
籃網末節進攻當機 2次失誤葬送比賽
末節籃網進攻當機，勇士打出一波9：0的攻勢，將領先擴大至12分，隨後籃網靠著波特的三罰以及克拉克斯頓（Nicolas Claxton）再將落後縮小至個位數，末節最後階段，籃網連續發生兩次失誤，讓勇士再次將比分拉開至10分，籃網隨後反攻無果，終場勇士就以120：107擊敗籃網。
柯瑞本場比賽三分球7投6中，拿下全隊最高的27分、5助攻，巴特勒（Jimmy Butler）拿下21分、5籃板、4助攻；籃網方面，波特拿下27分、9籃板、5助攻，傑明貢獻23分、3籃板、3助攻，此戰傑明投進7記三分球，打破籃網隊史菜鳥單場三分球紀錄。
