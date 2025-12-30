資深藝人曹西平過世的消息震撼演藝圈，這位曾日進斗金、後為家散盡家財的「永遠戰神」，晚年雖然與手足斷聯多年，卻在曹西平乾兒子 Jeremy 的悉心守護下，走完了溫暖的最後一程。隨著曹大哥離世，高達數千萬的曹西平遺產分配引發熱議，遺產規劃律師蘇家宏指出，曹大哥生前若確實立下合法遺囑，其「遺產全留給乾兒子」的宿願將有機會實現，但關鍵在於必須滿足「喪失繼承權」的法律門檻。
📍重點摘要
• 緣起承諾： Jeremy 承接助理阿凱遺志照料曹西平，陪伴他走出喪父與憂鬱陰霾。
• 同住之情： 曹西平曾孤身旅居泰國，回台後靠 Jeremy 及其女友同住照料，免於孤獨死。
• 法律觀點： 蘇家宏律師強調，遺囑是保護資產首要步驟，否則遺產將由手足平分。
• 翻盤關鍵： 若要排除手足的「特留分」，須具備「喪失繼承權」之具體事實。
承接摯友臨終囑託：Jeremy 守護曹西平走出孤獨死陰霾
許多人好奇曹西平乾兒子 Jeremy 是誰？這段緣分背後藏著催淚故事。Jeremy 是由陪伴曹西平十多年的助理阿凱帶進公司。2011 年阿凱因猛爆性肝炎過世，臨終前特別叮囑 Jeremy：「要好好照顧曹大哥。」2016 年曹西平舉辦出道 35 年音樂會紀念阿凱，在舞台數度淚崩，當時正是 Jeremy 陪他走出喪父與喪友之痛。
曹西平曾孤身旅居泰國，一度負面認為「安息了也沒人知道我是誰」。回台後，Jeremy 與女友主動提議同住，就怕他獨自在家發生意外。曹西平曾在臉書感性告白：「謝謝孩子們（八年級生）願意來跟我同住，讓我安心一點，否則老頭子死了都沒人知道。」
沒立遺囑恐變手足平分！蘇家宏律師：遺囑是唯一的保護傘
針對曹西平過世後的資產去向，外界關注他生前喊出的「遺產不給家人」能否成真。蘇家宏律師分析，曹大哥未婚且無子女，若無遺囑，資產將由 4 位平時不往來的兄弟平分。蘇家宏律師指出：「如果他有確實依照法律規定立好遺囑，他的乾兒子就可以繼承到遺產。」
律師曝翻盤關鍵：滿足「喪失繼承權」條件才能如願
標題提到的「這條件」，正是蘇律師強調的「喪失繼承權」。即便立了遺囑，現行《民法》仍有「特留分」制度，手足依法可爭取應繼分的三分之一。若要如願全留給乾兒子，必須證明繼承人對曹大哥有「重大虐待或侮辱」（如父親重病時手足拒絕扶養、對曹大哥有長期精神虐待等），且曹大哥在遺囑中明確表示其不得繼承，經法院判斷後，才有機會讓不睦手足一毛都拿不到。
隨著單身族增多，台灣遺囑協會已連署獲逾 7700 人附議廢除手足特留分，法務部亦預計 2026 年初啟動修法。曹大哥雖然未能親自等到新法，但他對 Jeremy 的信任與專業遺囑規劃，已為這段超越血緣的愛提供了最後守護。
資料來源：蘇家宏律師
律師曝翻盤關鍵：滿足「喪失繼承權」條件才能如願
隨著單身族增多，台灣遺囑協會已連署獲逾 7700 人附議廢除手足特留分，法務部亦預計 2026 年初啟動修法。曹大哥雖然未能親自等到新法，但他對 Jeremy 的信任與專業遺囑規劃，已為這段超越血緣的愛提供了最後守護。