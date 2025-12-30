曹西平過世享壽66歲震驚各界！「四哥」曹西平是台灣資深藝人，1982年發行《野性的青春》出道，不只以名歌手、主持人身份活躍於中生代觀眾，10年前更因派翠克神模仿影片，在年輕族群中暴紅打開知名度。毒舌出名的曹西平曾讚派翠克是「最真的後輩」，而派翠克昔日大喊「曹西平早就過十八、曹西平他六十八」的搞笑片段，如今看來更讓人懷念不捨，眾人瘋狂回放經典畫面，淚喊「四哥」一路走好。
曹西平在家猝逝！乾兒子返家已無生命跡象
資深藝人曹西平驚傳在家中猝逝，享壽66歲。新北市消防局在昨（29）日晚間10時許，接獲曹西平乾兒子Jeremy報案，表示返家後發現曹西平倒臥屋內，已無生命跡象。
新北市消防局指出，救護人員到場後研判曹西平已明顯死亡多時，出現屍斑與屍僵，經家屬確認後放棄急救，初步疑似為內科疾病引發死亡，相關細節仍待進一步釐清。
派翠克「四哥」角色亂入、兩人合唱破百萬觀看
曹西平自1982年出道至今逾40年，不只是中生代觀眾熟悉的知名藝人，2015年《綜藝大熱門》播出派翠克模仿「四哥」同台大亂鬥，兩人合唱火花十足，影片衝破135萬次觀看，直到10年後的今天依然是YouTube熱門影片，年年都有觀眾回顧經典，忍不住重看好幾次。
節目中曹西平演唱〈愛的初體驗〉 接受亂入挑戰，沒想到派翠克模仿「四哥」角色，一出場立刻吹哨子、大喊「皮馬聊、鬼來了」，讓唱到一半的曹西平愣在原地。派翠克更故意亂接歌詞「曹西平早就過十八、曹西平他六十八」，曹西平當場火大到唱不下去，兩人搭配演出的效果笑翻全場。
曹西平毒舌背後！罵歸罵、其實一直丟球給後輩
其中曹西平勒倒派翠克拖到後面打的一幕，讓觀眾大讚：「曹大哥主動丟球給Patrick表現，身為前輩超讚的」、「曹西平表面在罵晚輩，可是真的都在幫忙，觀眾不笨都看得到的」、「曹大哥真的是給後輩很多機會，這才是值得尊重。」
派翠克奪最佳主持人！曹西平讚「最真的一位」
曹西平看似對後輩又打又罵、滿臉嫌棄，但其實私下曾讚派翠克：「模仿四哥超搞笑的太爆笑了吧，我自己看了都覺得開心，醜八怪醜死了。」派翠克今年10月拿下金鐘獎最佳綜藝節目主持人後，曹西平被問及經典是否可能重現，當時曹西平也直言：「經典就是經典，不會再度重現了，不管這些年輕主持人有多紅，對我來說都不重要了，過去就是過去了，讓精彩永遠放在那裡讓大家回味無窮。」
不過曹西平也十分肯定派翠克的精湛演出，不只接唱的台詞相當經典，當時身為新人不畏懼演出、表情賤得很到位，這些都讓他留下了深刻印象，曹西平更誇獎派翠克是幾位後輩中「最真的一位」，兩人的合力演出讓他這輩子都會記得：「害我都不敢再唱這首歌曲，不要叫我唱，我一想到那個畫面就噴飯大爆笑。」
眾人瘋狂回放淚別曹西平：把哨聲和笑聲帶去天堂
當時挑戰亂入曹西平演出的派翠克，事後曾打趣表示：「把左手伸進鱷魚的嘴裡，或是激怒曹大哥，如果再選一次⋯我應該會選擇整個人都進去鱷魚嘴裡。」沒想到兩人合作火花一燒就是十年，而昔日亂唱的歌詞「曹西平他六十八」，如今成為觀眾的不捨念想，盼望當時搞笑的台詞能成真多好：「西平哥把哨聲與快樂帶去天堂吧」、「R.I.P 我就是看這節目認識你的，一路好走」、「瘋狂回放，曹大哥RIP」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
資深藝人曹西平驚傳在家中猝逝，享壽66歲。新北市消防局在昨（29）日晚間10時許，接獲曹西平乾兒子Jeremy報案，表示返家後發現曹西平倒臥屋內，已無生命跡象。
新北市消防局指出，救護人員到場後研判曹西平已明顯死亡多時，出現屍斑與屍僵，經家屬確認後放棄急救，初步疑似為內科疾病引發死亡，相關細節仍待進一步釐清。
曹西平自1982年出道至今逾40年，不只是中生代觀眾熟悉的知名藝人，2015年《綜藝大熱門》播出派翠克模仿「四哥」同台大亂鬥，兩人合唱火花十足，影片衝破135萬次觀看，直到10年後的今天依然是YouTube熱門影片，年年都有觀眾回顧經典，忍不住重看好幾次。
節目中曹西平演唱〈愛的初體驗〉 接受亂入挑戰，沒想到派翠克模仿「四哥」角色，一出場立刻吹哨子、大喊「皮馬聊、鬼來了」，讓唱到一半的曹西平愣在原地。派翠克更故意亂接歌詞「曹西平早就過十八、曹西平他六十八」，曹西平當場火大到唱不下去，兩人搭配演出的效果笑翻全場。
其中曹西平勒倒派翠克拖到後面打的一幕，讓觀眾大讚：「曹大哥主動丟球給Patrick表現，身為前輩超讚的」、「曹西平表面在罵晚輩，可是真的都在幫忙，觀眾不笨都看得到的」、「曹大哥真的是給後輩很多機會，這才是值得尊重。」
曹西平看似對後輩又打又罵、滿臉嫌棄，但其實私下曾讚派翠克：「模仿四哥超搞笑的太爆笑了吧，我自己看了都覺得開心，醜八怪醜死了。」派翠克今年10月拿下金鐘獎最佳綜藝節目主持人後，曹西平被問及經典是否可能重現，當時曹西平也直言：「經典就是經典，不會再度重現了，不管這些年輕主持人有多紅，對我來說都不重要了，過去就是過去了，讓精彩永遠放在那裡讓大家回味無窮。」
不過曹西平也十分肯定派翠克的精湛演出，不只接唱的台詞相當經典，當時身為新人不畏懼演出、表情賤得很到位，這些都讓他留下了深刻印象，曹西平更誇獎派翠克是幾位後輩中「最真的一位」，兩人的合力演出讓他這輩子都會記得：「害我都不敢再唱這首歌曲，不要叫我唱，我一想到那個畫面就噴飯大爆笑。」
當時挑戰亂入曹西平演出的派翠克，事後曾打趣表示：「把左手伸進鱷魚的嘴裡，或是激怒曹大哥，如果再選一次⋯我應該會選擇整個人都進去鱷魚嘴裡。」沒想到兩人合作火花一燒就是十年，而昔日亂唱的歌詞「曹西平他六十八」，如今成為觀眾的不捨念想，盼望當時搞笑的台詞能成真多好：「西平哥把哨聲與快樂帶去天堂吧」、「R.I.P 我就是看這節目認識你的，一路好走」、「瘋狂回放，曹大哥RIP」。
更多「曹西平猝逝」相關新聞。