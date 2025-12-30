我是廣告 請繼續往下閱讀

曹西平在家猝逝！乾兒子返家已無生命跡象

▲「曹西平早就過十八、曹西平他六十八」經典畫面成絕響。（圖／《綜藝大熱門》畫面）

派翠克「四哥」角色亂入、兩人合唱破百萬觀看

▲「皮馬聊」是曹西平常用的泰語口頭禪，意思是「鬼來了」。（圖／《綜藝大熱門》畫面）

曹西平毒舌背後！罵歸罵、其實一直丟球給後輩

▲曹西平看似毒舌嚴厲，其實不斷製造機會給後輩表現。（圖／《綜藝大熱門》畫面）

派翠克奪最佳主持人！曹西平讚「最真的一位」

▲曹西平曾誇獎派翠克是幾位後輩中「最真的一位」。（圖／取自粉專「曹西平的粉絲愛團」）

眾人瘋狂回放淚別曹西平：把哨聲和笑聲帶去天堂

曹西平過世享壽66歲震驚各界！「四哥」曹西平是台灣資深藝人，1982年發行《野性的青春》出道，不只以名歌手、主持人身份活躍於中生代觀眾，10年前更因派翠克神模仿影片，在年輕族群中暴紅打開知名度。資深藝人曹西平驚傳在家中猝逝，享壽66歲。新北市消防局在昨（29）日晚間10時許，接獲曹西平乾兒子Jeremy報案，表示返家後發現曹西平倒臥屋內，已無生命跡象。新北市消防局指出，，初步疑似為內科疾病引發死亡，相關細節仍待進一步釐清。曹西平自1982年出道至今逾40年，不只是中生代觀眾熟悉的知名藝人，2015年《綜藝大熱門》播出派翠克模仿「四哥」同台大亂鬥，兩人合唱火花十足，影片衝破135萬次觀看，直到10年後的今天依然是YouTube熱門影片，年年都有觀眾回顧經典，忍不住重看好幾次。節目中曹西平演唱〈愛的初體驗〉 接受亂入挑戰，其中曹西平勒倒派翠克拖到後面打的一幕，讓觀眾大讚：「曹大哥主動丟球給Patrick表現，身為前輩超讚的」、曹西平看似對後輩又打又罵、滿臉嫌棄，但其實私下曾讚派翠克：「模仿四哥超搞笑的太爆笑了吧，我自己看了都覺得開心，醜八怪醜死了。」派翠克今年10月拿下金鐘獎最佳綜藝節目主持人後，曹西平被問及經典是否可能重現，當時曹西平也直言：不過曹西平也十分肯定派翠克的精湛演出，不只接唱的台詞相當經典，當時身為新人不畏懼演出、表情賤得很到位，這些都讓他留下了深刻印象，沒想到兩人合作火花一燒就是十年，而昔日亂唱的歌詞「曹西平他六十八」，如今成為觀眾的不捨念想，盼望當時搞笑的台詞能成真多好：「西平哥把哨聲與快樂帶去天堂吧」、「R.I.P 我就是看這節目認識你的，一路好走」、「瘋狂回放，曹大哥RIP」。