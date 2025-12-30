我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平生前曾說過許多金句，背後都隱藏著深意。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團 FB）

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平在昨（29）日深夜10點多被發現陳屍家中，享壽66歲，讓外界都非常震驚又不捨。而真性情的他，在演藝圈多年曾說出過許多金句，除了最為人熟知的「醜八怪」外，還有「不要怪別人，先怪自己」、「人生只有一次，要活得精彩」、「人生沒有彩排」等，雖然看似簡單，但背後都藏著深意。《NOWNEWS今日新聞》也為讀者們整理了曹西平生前說過的十大金句，讓大家一起回顧他玩笑背後隱藏的意義。曹西平人生經歷過許多起伏，就算負債千萬他也從未放棄，珍惜生命的他，也時常感嘆許多人虛度光陰，沒有去體驗美食、玩樂，每天渾渾噩噩地度過，他認為這樣的人生太可惜，不如死了算了，並鼓勵大家要活出自我，不要太在乎別人的看法，要勇於去嘗試，喊話：「人生只有一次，要活得精彩」。曹西平生前最為人熟知的口頭禪就是「醜八怪」，以直率敢言聞名的他，常在節目上以「醜八怪」調侃粉絲，還因此拉近與粉絲之間的距離。這也是他用來警惕粉絲要好好打扮、注意儀表，也是曹西平與粉絲互動的獨特方式。曹西平雖然曾月收破200萬，但也曾負債千萬。而經歷過人生起伏的他，也學會了省吃儉用，在物價上漲、財務吃緊的年代，曹西平認為「錢要花在刀口上」，推崇量入為出，將資源投入到最重要的地方，呼籲大家精打細算。曹西平一生活得直率、真實，對人際關係和處事態度也有獨特見解，他認為遇到問題時應先反省自身行為和想法，而不是一味指責他人，要以自我為中心，管好自己最重要，不要把情緒帶給別人，也不要被不喜歡的場合或人影響，並懂得為自己的處境負責，強調：「不要怪別人，先怪自己」。曹西平敢說的毒舌個性，不只對他人，對自己也毫不手軟，他常常毫不避諱自嘲是過氣藝人，他認為娛樂圈變化快，藝人要紅有紅的道理，不紅也有不紅的原因，直言：「不紅不是沒原因」。這也結合了他對演藝圈的洞察，以及自己對演藝圈不變的愛恨情仇。曹西平曾直呼不想看眼色討生活、不喜歡演藝圈的虛偽，認為演藝圈很多人戴著面具，說真話的人越來越少，逢迎拍馬屁的人多，表示與其去模仿或迎合他人，不如專注於自身，個人特色與獨特性才是最重要，強調：「做好自己，不要學別人」。曹西平常常在社群分享自己對演藝圈及社會的看法，曾多次砲轟演藝圈通告藝人為了賺錢瞎編故事、亂講話，直批是把觀眾當傻瓜。曹西平強調自己上節目不會白收錢，錄影前都會認真做功課，直呼：「我拿這份酬勞，我對得起自己的良心」。曹西平出道超過40年，在他眼裡許多年輕藝人與粉絲都像他的小孩或孫子，因此他常常用「你們這些小鬼」，稱呼他們，代表著一種既嚴厲又帶有長輩關懷的口頭禪。曹西平人生經歷過大起大落，期間受過許多人的幫助，更讓他體會到「感恩」的重要性，認為做人要懂得知足、善良，對父母孝順，並且珍惜他人的幫助，因此常常會說「做人要感恩」。曹西平就算出道40多年，對演藝工作的態度依然非常認真，認為做任何事都要全心投入、不留遺憾。這也反映他對人生與演藝圈的感悟，認為現實社會充滿變化與虛偽，因此更珍惜當下的真實與對舞台的熱愛，告誡大家要活在當下、努力做好每一件事，因為「人生沒有彩排」。