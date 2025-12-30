我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁寧在好友曹西平過世後，於FB發文悼念。（圖／丁寧 Ding Ning FB）

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平在昨（29）日深夜10點多被發現陳屍家中，享壽66歲，突然的消息，讓他的親朋好友與粉絲都感到非常震驚又不捨。而與他生前有好交情的藝人丁寧，也在今日發文悼念曹西平，透露曹西平生前常常鼓勵她，一句「丁寧，妳很好，不要看扁自己」，成為了當時丁寧的救命繩，讓她忍不住淚崩喊：「你是好人，很好的人」。曹西平今日傳出過世消息後，他的生前好友都紛紛發文哀悼，丁寧也在稍早於FB訴說對曹西平的思念，只見她放上一張太陽下山的照片，難過寫下：「四哥…一路好走。好走。盼能去告別式送你最後一程」。丁寧也回憶過去與曹西平相處的過往，「你嘴快直爽，但總是鼓勵那時不知道自己該怎麼做的我。『丁寧，妳很好，不要看扁自己。』這話是我那時的救命繩，在我當時那麼否認批判瞧不起自己的時期」。最後丁寧也向離世的曹西平喊話：「希望你的大體能被好好照顧的帥帥美美的，希望我們能好好送你走最後一段路。你是好人，很好的人。曹西平，四哥」，一字一句都透露出濃濃的不捨，讓不少網友也忍不住鼻酸，「覺得難過，人生無常，一路好走～」、「不想相信這是真的」等。曹西平1982年以歌曲〈野性的青春〉走紅，憑藉動感形象備受矚目，被封為「台灣西城秀樹」。除了歌手身分外，他也活躍於綜藝、談話性節目，直率敢言的風格深植人心，節目中一句「你這個醜八怪」更是成為許多觀眾的經典回憶。曹西平雖然近年逐漸淡出演藝圈，但持續透過社群平台分享生活與心情，許多網友聽聞噩耗也感到震驚不捨，紛紛湧入臉書粉專留言哀悼。而曹西平的後事則會由他的乾兒子Jeremy處理，Jeremy也與女友在下午約1時50分抵達殯儀館，進行司法相驗，但表示結果不方便透露。