資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日晚間猝逝在三重住家中，消息一出震驚演藝圈。與他私交甚篤的「苦情歌后」蔡秋鳳今日稍早也在臉書發文，透露自己本來預計今天要前往台中，去曹西平開設的店面逛逛，看看有沒有機會與他碰面，沒想到一早卻收到曹西平過世噩耗，讓她悲痛感嘆：「人生怎麼這麼無常」，字裡行間充滿不捨，也令粉絲鼻酸。

蔡秋鳳今天本來要去找曹西平！接獲噩耗崩潰

蔡秋鳳上午11點在臉書發文，表示今日原本安排行程要前往大甲鎮瀾宮，心中掛念著在台中經營飾品店的曹西平，還特別打算提早搭乘高鐵南下，先請台中友人帶路去曹西平店裡探班，看能不能驚喜巧遇四哥。不料她還沒出發，早上8點多就接到台中朋友的電話，告知曹西平已離開人世的消息，讓她心情瞬間從期待轉為絕望。

▲蔡秋鳳今天本來要去找曹西平！接獲噩耗崩潰（圖／蔡秋鳳-粉絲談心坊臉書）
▲蔡秋鳳（左）和曹西平（右）私下是好友，她也公開兩人的合照。（圖／蔡秋鳳-粉絲談心坊臉書）
蔡秋鳳感嘆人生無常　讚曹西平是「永遠的偶像」

「啊…. 人生怎麼這麼無常。」蔡秋鳳在文中難掩震驚情緒，不斷感嘆生命的脆弱。她回憶起曹西平在演藝圈的點滴，直言四哥是她心中「永遠的偶像」，更難以接受原本想與曹西平碰面的計畫，竟成了永遠無法實現的遺憾。她哀傷地寫道：「曹哥一路好走。」

事實上，曹西平近年在台中開店，但在新北三重也有住家，經常兩地往返忙工作，性格直率的他深受晚輩與好友喜愛。蔡秋鳳的貼文曝光後，也有大批網友湧入留言哀悼，「真的太突然了，無法接受」、「秋鳳姐節哀，曹哥解脫了」、「人生真的要珍惜當下」。

曹西平後事由乾兒子負責　告別式日期還未定案

而曹西平的後事將由乾兒子Jeremy（小俊）全權負責，Jeremy稍早透過曹西平的臉書粉專發文，「靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中。待地點、開放致意時間及儀式流程確認後，治喪小組將統一對外公告，懇請各界耐心等候並予以體諒。」

▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲曹西平生平檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）
【曹西平  享壽66歲】
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套

來源：蔡秋鳳臉書



