資深藝人曹西平（綽號四哥）29日深夜於新北市三重的家中猝逝，享壽66歲。據悉，曹西平的乾兒子Jeremy返家時發現他已倒臥屋內，無生命跡象。救護人員趕抵現場後，見曹西平身上浮現屍斑，研判已死亡多時；Jeremy因此悲痛同意醫護人員不進行急救，並於昨（30）日下午現身殯儀館認屍，將著手操辦曹西平後事，場面令人不捨。
曹西平家中過世 救護人員到場已出現屍斑
據了解，新北市消防局於29日晚間10時許接獲民眾命喪民宅的報案，報案人正是與曹西平的乾兒子Jeremy。當救護人員抵達曹西平住處時，確認他已明顯死亡，身體出現屍斑與屍僵。面對突如其來的噩耗，Jeremy只能強忍淚水，同意現場不實施急救，將曹西平遺體交由警方處理。初步判定曹西平死因為高血壓引發的猝逝，但確切死因仍待進一步司法相驗釐清。
曹西平與親兄弟鬧翻 後事家屬委任Jeremy操辦
而曹西平生前與4個親兄弟關係鬧僵，甚至曾公開表示要將遺產全數留給Jeremy，不留給曹家人。在他死訊傳出後，警方第一時間聯繫家屬，據傳曹西平二哥得知消息後，直接表示不願出面處理後事。所幸三哥曹南平出面作為親屬代表，正式委任Jeremy全權處理曹西平身後事。三哥也表示將親自返台，送弟弟最後一程。
曹西平最後發文曝光：天災人禍誰能躲得過
曹西平離世的消息讓粉絲難以接受，翻開他生前的最後一篇貼文，他在28日全台發生有感地震時，還緊張發文直呼：「嚇死人好大的地震，大樓好像要倒下來了！」隨後感性寫下，經歷過太多事情後，對很多事情已看得很淡，「什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？」沒想到這句話竟一語成讖，他短短一天後便與世長辭，令人鼻酸。
Jeremy黑衣現身認屍 曹西平後事籌備中
昨日下午1時50分，Jeremy在獲得曹西平三哥的授權後，在女友陪同下，抵達板橋殯儀館確認遺體、讓法醫進行司法相驗。只見Jeremy全身黑衣、戴著口罩遮住憔悴面容，面對記者提問時，他難掩情緒當場落淚，哽咽表示：「先處理好後事。」隨後快步進入相驗室。
而Jeremy之後也成立治喪小組，在曹西平臉書粉專發表聲明，強調四哥是「安詳辭世」，圓滿走完精彩一生。關於靈堂設置與告別式地點，目前正積極籌備中，一旦確定將統一公告。
曹西平被封「台灣西城秀樹」 一度橫掃秀場
回看曹西平的演藝生涯，他在1982年以一曲〈野性的青春〉正式出道，在那個民歌轉向流行的年代，他憑藉充滿爆發力的動感舞姿以及爽朗俊俏的五官，迅速擄獲全台少女心，更被媒體封為「台灣西城秀樹」。除了歌唱實力驚人，他極具穿透力的舞台魅力，也讓他成為當年秀場與各大綜藝節目的收視保證，在華語樂壇最輝煌的黃金時代，留下了不可磨滅的動感印記。
「你這個醜八怪」成經典絕響！曹西平直爽個性超圈粉
入行超過40年的曹西平，雖然演藝之路並非一帆風順，但他總能憑藉強韌的草根性格翻紅。2010年他走過父母過世的低潮後重新復出，轉型成為各大談話性節目的常客，招牌名言「你這個醜八怪」搭配吹哨子的逗趣動作，讓他在年輕世代中也有不低的知名度。
曹西平雖然語氣辛辣，卻總能精準點破演藝圈百態，直率敢言的「大砲」形象反而讓他深受觀眾喜愛。即便後期淡出演藝圈，開耳環店維生，他仍持續透過臉書與粉絲交流生活。如今那聲豪爽的哨音與真情流露的吐槽，都將隨著他的離去，永遠封存在觀眾的記憶中。
【曹西平治喪小組正式聲明】摘要如下
辭世時間： 2025年12月29日於住處安詳辭世。
喪禮統籌： 由三哥曹南平委任曹西平乾兒子謝兒彌（Jeremy）負責。
家族參與： 三哥將返台陪伴走完最後一段旅程。
家屬呼籲： 請求外界給予隱私空間，避免過度揣測。
【曹西平 享壽66歲】
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
資料來源：曹西平的粉絲愛團臉書粉專
