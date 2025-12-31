我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平乾兒子表示他是在睡著時過世的。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

▲曹西平乾兒子Jeremy（左）昨日悲痛現身殯儀館認屍。（圖／記者葉政勳攝影）

▲龍千玉（左）是曹西平（右）的前嫂子，兩人交情匪淺。（圖／豪記提供）

【曹西平死因與後事整理摘要】

疑似死因： 有高血壓病史，於電腦桌趴睡時猝逝。

發現經過： 乾兒子Jeremy日本返台，29日晚間發現其倒臥地板。

家屬態度： 三哥曹南平已委任Jeremy處理後事，並將返台弔唁。

遺願安置： 三哥表示將依照其生前意願，盼低調且有尊嚴地送別曹西平

▲曹西平生平檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深男星曹西平（四哥）29日深夜猝逝於三重住處，享壽66歲。死訊曝光後演藝圈集體哀悼，外界也高度關注其死因。乾兒子Jeremy昨（30）日忍慟發聲，透露曹西平是在「睡夢中走掉的」，並揭露曹生前患有高血壓卻未就醫一事，疑似因溫差過大與舊疾影響，在習慣趴睡的電腦桌旁不幸辭世。據了解，這起憾事發生在29日晚間10時許。乾兒子Jeremy當時剛從日本旅遊返台，沒想到一進家門就發現平時習慣趴睡在電腦桌上的曹西平，竟然倒臥在桌旁地板，全身僵硬且出現明顯屍斑。Jeremy悲慟表示，29日凌晨兩人還有聯繫，地震後（28日）曹西平也曾發文報平安，怎料短短不到48小時，他就已撒手人寰。針對死因，Jeremy與警方初步訪談時提到，曹西平生前有高血壓病史，但性格率真的他平時並未特別前往醫院就診，加上近日氣溫變化劇烈，疑似因此引發內科疾病猝逝。Jeremy在臉書心碎發文，表示不願讓四哥接受解剖相驗，「四哥是睡著走的，無病無痛」，字裡行間滿是對長輩的萬分不捨，更感嘆明明是最親的乾兒子，卻因法律關係受阻，無法直接處理曹西平後事。曹西平過世後，一度傳出親兄弟不願出面處理，讓Jeremy焦急呼籲血親放手授權。所幸經由曹西平三哥的前妻、台語天后龍千玉居中協調，遠在國外的三哥曹南平昨晚首度發表正式聲明，澄清：「兄弟一場，情分與關心始終都在…弟弟並非無人照料。」並宣布全權授權Jeremy代為操辦後事，承諾會讓弟弟平靜、有尊嚴地走完最後一段路。曹西平入行40年，從動感歌星到綜藝毒舌大砲，真性情形象深植人心。他日前在臉書的最後一篇貼文還寫道：「天災人禍誰又可以躲得過呢？」如今看來竟成了生命最後的告白。由Jeremy組成的治喪小組表示，目前告別式與靈堂正積極籌備中，這位「台灣西城秀樹」的一生精彩落幕，留給粉絲與親友無限感傷。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套