我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人球星詹姆斯詹姆斯（LeBron James）在今（31）日美國時間30日迎來41歲生日，正值NBA史無前例的第23個賽季，詹姆斯也早已是聯盟現役最年長球員，湖人也在訓練後為這位傳奇球星慶生，新秀蒂埃羅（Adou Thiero）唱著生日快樂歌搭配著球隊準備的大蛋糕，場面相當愉悅且溫馨。12月30日滿41歲的詹姆斯，在生日當天也跟著湖人一同訓練，而在訓練結束後，球團也為他準備了一個紫金配色的雙層蛋糕，上頭還印有詹姆斯的專屬標誌，並且球員們也推出了新秀蒂埃羅高唱生日快樂歌，而艾頓（Deandre Ayton）也活潑地數起了節奏，令詹姆斯是笑的合不攏嘴。雖然NBA歷史上不乏高齡仍在場上拚戰的球員，如卡特（Vince Carter）曾打到43歲，但從未有人像詹姆斯一樣征戰長達23個賽季，包括諾威斯基（Dirk Nowitzki）與賈奈特（Kevin Garnett）等傳奇名將，最多也僅出賽21季，詹姆斯已獨步歷史。更令人驚嘆的是，41歲的詹姆斯依舊維持全明星等級表現。本季他因神經傷勢缺席前14場比賽，復出後又短暫休息2場，目前僅剩1場缺席空間，否則將無法達到聯盟規定的65場出賽門檻，失去季後獎項與年度隊伍評選資格。即便如此，他仍能繳出場均20.5分、4.9籃板、6.7助攻與1次抄截，投籃命中率高達50.7%。詹姆斯在賽場的穩定度也延續至全明星的入選，自2004年起已連續21次入選明星賽，唯一落選的一年正是新秀球季。日前湖人以125：101擊敗國王一戰，詹姆斯更上演「時光倒流」，全場13投11中攻下24分，展現驚人效率，雖然目前明星賽票數相比於過往少了很多，但是憑藉著人氣與穩定表現，仍有相當大的機率入選。