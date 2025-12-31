我是廣告 請繼續往下閱讀

體壇在美國時間週二（12月30日，台灣時間31日）迎來別具意義的一天。高爾夫球界的GOAT（史上最佳）老虎伍茲（Tiger Woods）正式邁入50歲的「半百」大關，而NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也同時慶祝41歲生日。這兩位傳奇不僅共享生日，更同樣擁有超過10億美元（約合新台幣325億元）的財富地位，且目前都正處於與「歲月老人」（Father Time）搏鬥的職業生涯末段。對於老虎伍茲而言，50歲不僅是一個年齡數字，更是職業生涯的新篇章。從這一天起，他正式獲得參加「PGA冠軍巡迴賽」（PGA Tour Champions，俗稱長青巡迴賽）的資格。雖然這項賽事允許球員使用球車（Buggy），對於近年受重傷困擾的他是一大利多，但老虎伍茲本人仍展現強烈競爭心，希望能繼續與年輕球員在正規巡迴賽中競爭。回顧2025年，老虎伍茲的復出之路並不平順。他在3月遭遇阿基里斯腱斷裂，9月又接受了職業生涯第7次的背部手術（腰椎椎間盤置換）。雖然他在12月初坦言康復進度較慢，目前僅能進行輕微的推桿與切球練習，但他對高爾夫的熱情並未熄滅。即便暫時無法重返巔峰，伍茲仍是高壇的重要明星，他目前正擔任PGA巡迴賽未來賽事委員會主席，親手操刀重塑職業高爾夫的賽制與未來。與老虎伍茲同日慶生的詹姆斯，在週二當晚以41歲之姿，率領洛杉磯湖人隊主場迎戰底特律活塞。詹姆斯在生日前夕剛打出一場命中率高達84.6%的神級表現，並霸氣宣告：「我正在和歲月老人激戰，而且在人生的後九洞（後段生涯），我正痛扁他。」有趣的是，這兩位巨星都在2022年相繼成為「十億美金富豪」（Billionaire），且都正忙於提攜下一代——詹姆斯正與兒子布朗尼（Bronny）在NBA實現父子同台，而老虎伍茲則在養傷期間，全程陪伴16歲兒子查理（Charlie Woods）征戰青少年賽事。隨著老虎伍茲步入50歲，高爾夫界也紛紛致敬。現任世界球王Scottie Scheffler表示，正是老虎伍茲那種即使在低潮中也全力以赴的態度啟發了他。聖安德魯斯皇家古老高爾夫俱樂部（The R&A）特別委託藝術家繪製了一幅老虎伍茲在2000年奪冠時的畫作，作為他的50歲生日賀禮，象徵他對這項運動長達33年的卓越貢獻。儘管老虎伍茲的身體在多年傷病下已顯疲態，但他並未打算退居幕後。他與麥克羅伊（Rory McIlroy）創立的科技高球聯賽TGL預計將於2026年正式啟動，展現出他從頂尖球員轉型為球場設計師與聯盟決策者的強大影響力。