洛杉磯湖人隊超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在美國時間12月30日正式度過41歲生日。當同齡的運動員多已退役轉任評論員時，他依舊在NBA美國職籃（National Basketball Association）第23個賽季中維持巔峰。這份「不老神話」並非偶然，而是源自於每年高達150萬美元（約新台幣4875萬元）的身體維護費、極致的飲食控制，以及他視為鐵律的職業態度。同時他對於訓練極端重視，曾說過「準時等於遲到」的金句，讓許多聯盟年輕球員以他為榜樣。
年砸近5000萬台幣修復身體
詹姆斯每年花費約150萬美元來保養身體已成為體壇傳奇。為了應對長年高強度的賽事衝突，他的日常修復清單包含了常人難以忍受的極端療法： 包括利用液態氮進行全身低溫療法（Cryotherapy）、睡在高壓氧艙中促進細胞再生，以及利用腿部電子脈衝恢復血液循環。
網路上曾有健身達人試圖挑戰他的修復流程，結果在超低溫冰水浴中堅持不到幾分鐘便直呼受不了。對詹姆斯而言，這些訓練後的修復與場上的運球同樣重要。
飲食魔鬼細節：遠離糖與奶製品的純淨燃料
除了科技輔助，詹姆斯對攝入體內的「燃料」更是近乎挑剔。他多年來嚴格遵守以下飲食規則。首先是完全不碰糖與奶製品 碳水化合物僅攝取全麥類；蛋白質來源則高度集中於魚肉與雞肉。
重視天然營養攝取，大量攝取蔬菜、水果與堅果，確保體內抗氧化水平。 這種近乎僧侶般的自律，讓他即便在41歲時，身體體脂率仍維持在極低水平。
艾頓讚嘆詹姆斯23年如一日的職業精神
身為球隊內線核心的艾頓（Deandre Ayton），在週二對陣底特律活塞隊的比賽前，被問及詹姆斯為何能在高齡之下依然維持巔峰表現。艾頓表示：「持續性、對比賽的忠誠——這一切顯而易見。他極度愛護自己的身體，是一位真正的職業選手。」
艾頓進一步指出，詹姆斯的訓練態度深深影響了整個更衣室：「這種精神是會傳染的。看到他在第23年依舊投入大量的訓練量、每天最早出現在球館，這真的讓人驚嘆。作為隊友，你當然也會想從他的職業行囊中學到一些東西。」
隊友認證：史上最強的賽前準備
中鋒海斯（Jaxson Hayes）則將詹姆斯的成功歸功於「萬全的準備」。海斯坦言：「我從未見過有人能準備得如此充分。他擁有一套完整的行程表，並且每天嚴格執行。他每天都是第一個進健身房的人，這正是對他偉大程度以及球員價值的最佳證明。」
「準時等於遲到」：給年輕球員的成功金句
在慶生之際，詹姆斯也分享了他對籃壇後輩的建議。他認為，天賦只是門檻，勤奮才是決定能否跨入「偉大」殿堂的關鍵。 「如果你只是準時，那你已經遲到了。」詹姆斯直言，「要做最早到球館、最晚離開的人之一。如果你想成為歷史上不會被遺忘的人物，就必須把一切精力投入到比賽中。」
他更語重心長地提醒年輕球員，不要被物質誘惑蒙蔽雙眼：「豪華轎車、珠寶這些東西沒有意義，我看到太多才華洋溢的孩子因為專注於物質而失去注意力。只要你真心關心比賽並付出努力，榮華富貴自然會隨之而來。」
41歲的驚人數據與球隊現況
即便已經41歲，詹姆斯本季依然維持著全能數據，場均貢獻20.5分、4.9籃板與6.7助攻。就在生日前夕，他剛在對陣國王隊的比賽中以84.6%的恐怖命中率砍下24分，甚至在本賽季達成了職業生涯（含季後賽）總得分突破50000分的大關，持續堆高這道難以企及的「詹姆斯障礙」。
目前湖人隊戰績為20勝10負，位居西區第5位。隨著2月全明星賽即將到來，詹姆斯正帶領著這支紫金軍團穩步邁向季後賽，挑戰更多歷史紀錄。
消息來源：Olympics.com
