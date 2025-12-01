我是廣告 請繼續往下閱讀

▲已故藝人曹西平曾經在節目上被詢問性向為何，本人直接以「為什麼要告訴你」回應。（圖／公視提供）

▲華莎登上新北淡水跨年晚會表演，由於音響設備疑似出問題，加上當地風雨交加，演出被形容「慘不忍睹」。（圖／翻攝自新北市文化局YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握昨（31）日熱門娛樂新聞，蔡依林臺北大巨蛋演唱會被部分觀眾形容，當看到巨蛇開場、七宗罪等元素的演出，一度覺得「好像光明會的邪教現場」，對此，音樂總監陳君豪開玩笑說：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武，演唱會如果有神祕獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」；已故藝人曹西平一生未婚未育，過去他登上狄鶯節目曾經被詢問性向疑雲，曹西平直率回應：「為什麼要告訴你？」中國男星靈超日前被爆在高鐵站毆打粉絲，甚至怒摔對方手機等行為，畫面曝光後掀起熱議，為此，經紀公司回應，表示該粉絲是長年騷擾藝人的私生飯，靈超是忍無可忍才會出手。天后蔡依林於上個月30日登上臺北大巨蛋開唱，整體演出斥資約9億元打造，從舞台結構、視覺裝置到燈光設計皆全面升級，讓不少觀眾直呼「像在看一場超大型藝術展演」。不過有讀者向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，自己看到巨蛇開場、七宗罪等元素的演出，一度覺得「好像光明會的邪教現場」，評價兩極。對此，音樂總監陳君豪開玩笑說：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武，演唱會如果有神祕獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」藝人曹西平日前驟逝，享壽66歲，他一生未婚未育，在感情方面相當低調，過去他登上狄鶯節目《今夜不流淚》時，曾經被當眾詢問性向疑雲，「你是GAY嗎？」曹西平聽完問題後直接回應：「為什麼要告訴你？」坦言認為結婚並不是人生必做之事。中國24歲男星靈超透過選秀節目《偶像練習生》走紅，同年度以男團ONER出道，靠著帥氣長相及過人實力擁有高人氣，沒想到，日前他卻被爆在高鐵站毆打粉絲，甚至怒摔對方手機等行為，畫面曝光後掀起熱議，為此，經紀公司回應，表示該粉絲是長年騷擾藝人的私生飯，靈超是忍無可忍才會出手。許允樂和李玉璽這對差6歲的姐弟戀日前修成正果，但其實早在兩人剛交往時，李玉璽的媽媽非常反對這們親事，除了許允樂和張兆志有過一段婚姻之外，許允樂即將39歲的年紀，也讓想抱孫的李媽擔心，不過許允樂已經完成凍卵，才讓李媽稍微放寬心。韓國超人氣偶像「HWASA華莎」昨日登上新北淡水跨年晚會，穿著連身緊致小禮服，大露傲人酥胸，一連帶來〈Chili〉、〈Maria〉、 〈Good Goodbye〉夯曲，辣翻全場。怎料，華莎演唱中途，現場音響設備疑似出問題，加上當地風雨交加，她整個人濕透之外，俏麗短髮也被吹得雜亂不堪，畫面讓粉絲傻眼，狂刷轉播聊天室：「慘不忍睹」、「音響很爛」、「華莎自己也發現了！」