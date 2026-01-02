我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓太空人今（2）日正式宣布以3年合約網羅日職西武獅強投今井達也。隨著他在同胞前輩山本由伸於季後賽大殺四方後登陸美職，外界不禁好奇：他會是下一個山本嗎？對此，大聯盟官網資深數據專家阿德勒（David Adler）給出了不同的答案。他認為，雖然超級經紀人波拉斯（Scott Boras）喊出「山本能做的今井也能做」，但從進階數據來看，今井的球路特性與山本截然不同，更像是一位集結了多位賽揚名投特質的「混種怪物」。阿德勒指出，今井擁有獨特的低四分之三側投出手點，這讓他的速球與變速球產生巨大的水平位移。數據顯示，2025年他的這兩顆球種平均擁有約15英吋的臂側橫移。這讓人直接聯想到西雅圖水手的王牌卡斯提歐。兩人都是低臂角右投，同樣具備90英哩後半的火球、80英哩中段的變速球以及銳利的滑球。官網引用《JapanBall》的分析認為，今井若能複製卡斯提歐在大聯盟那種「耐投工作馬」的角色，將是太空人最樂見的結果。除了球質，今井的「投球腦」則被比作準名人堂球星薛澤。兩人都屬於「速球+滑球」主導比賽的類型。分析指出，今井在面對右打者時，有超過90%的配球是四縫線速球與滑球的硬碰硬組合；面對左打時，則會混入變速球與指叉球。這與薛澤的策略如出一轍：對右打狂塞速球滑球（佔比逾7成），對左打則多樣化球種。兩人的共通點在於「攻擊好球帶」的侵略性，特別是利用高角度速球壓制打者。若單看直球的品質，雙城隊的萊恩是最佳對照組。今井的出手角度極低（約20度），是MLB先發右投中罕見的側投型。然而，他的速球卻擁有與萊恩相似的「上竄效果」（IVB），垂直位移達14英吋，橫向位移則有15英吋。這種「出手點低、球卻不會下墜」的視覺落差，正是萊恩單靠直球就能狂飆百次三振的秘密，今井來到大聯盟若能全力催速，這顆直球將更具毀滅性。今井的進化能力也備受讚賞。除了招牌滑球（2025年揮空率46%）外，他近年來大幅增加了指叉球與變速球的使用比例，甚至學會了新的「叉指變速球」（Split-change）。這種擁有多種慢速球武器的配置，與海盜隊怪物新人史金恩茲、教士隊達比修有等人相似，能夠隨著比賽需求開發新武器的頂級投手。最後，外媒點出今井最「不科學」的特質：他的滑球位移方向。一般右投的滑球會往手套側（右打者外角）下切，但今井的滑球卻常出現「反向位移」，也就是往臂側（右打者內角）跑動。這種詭異的軌跡在大聯盟極為罕見，最接近的例子是藍鳥隊新秀耶薩維吉。雖然兩人出手點天差地遠（耶薩維吉是高壓投球），但這種違反打者直覺的滑球軌跡，往往能成為決勝的致命武器，但也可能成為控球的不確定變數。