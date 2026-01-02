我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不少人年初站上體重計才發現，拚命節食、密集運動不一定能換來理想數字，反而可能因過度極端導致代謝下降、反覆復胖。（示意圖／取自photo AC）

極端控制如「緊箍咒」！壓力恐阻礙脂肪代謝

碳水化合物是能量來源 吃太少反而瘦不下來

▲ 許多人將碳水化合物視為減重天敵，但專家指出，攝取過低反會導致肌肉流失、基礎代謝率下降，出現「很努力卻瘦不下來」的窘境。（圖／NOWNEWS資料兆）

運動後別怕吃！ 關鍵在蛋白質精準配比

年初不少人拚命節食、密集運動想快速瘦身，卻反而瘦不下來甚至反覆復胖。營養師姚蘊珈表示，過度極端的飲食與運動會讓身心承受巨大壓力，誘發發炎反應，反而阻礙脂肪代謝。她指出，碳水化合物與油脂並非減重敵人，攝取過低恐導致肌肉流失、代謝下降；運動後若不補充蛋白質與適量碳水，也會影響減脂效果。年初常被視為減重的起跑點，不少人趁著新年度展開嚴格的飲食控制與高頻率運動，期待快速看到成效，卻發現體脂依舊難降，甚至陷入反覆胖瘦的惡性循環。減重營養師姚蘊珈指出，姚蘊珈表示，門診中撇除飲食控制不確實者，反而常見的是「太過認真」的案例。這種極端控制的結果，與施打瘦瘦針抑制食慾的效果類似，當下或許吃得極少，但這種生活模式無法持續一輩子。「減脂過程中，紓解壓力非常重要。」姚蘊珈解釋，當極端飲食停止後，復胖速度會極快，且脂肪細胞燃燒代謝的同時，身體需要處理隨之而來釋出的毒素，短期內反覆胖瘦，會讓代謝系統負擔加劇。許多人將碳水化合物與脂肪視為減重的頭號敵人。姚蘊珈指出，碳水化合物與脂肪是維持身體機能的重要能量來源，「很多人一天只吃一小塊地瓜或一顆蘋果，碳水總量不到30克。」姚蘊珈建議，碳水化合物應根據體重計算，每日建議攝取量為體重公斤數乘以1至2倍。以50公斤成人為例，每日至少需攝取50克以上的碳水化合物。此外，，進而引發荷爾蒙失調，讓減脂變得更加困難。關於蛋白質攝取，姚蘊珈建議依運動強度調整，姚蘊珈特別提醒，運動完畢後肌肉處於飢餓狀態，這時必須補充營養。許多民眾以為「運動完不吃」能燃燒更多脂肪，事實上及時補充蛋白質與適量碳水，能讓減脂與維持肌肉量的目標更容易達成。