NBA洛杉磯湖人本季多項防守數據位列聯盟末段班，雙核心詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）成為大多數人指責的對象，認為他們佔據多數上場時間，但無法提供高水準防守能量，詹姆斯摯友兼經紀人富保羅（Rich Paul）近期於節目上強勢反擊，富保羅近期受邀到播客節目《Game Over》擔任嘉賓，與主持人凱勒曼（Max Kellerman）對於湖人防守問題進行討論，富保羅認為，將團隊防守問題，歸咎於雙核心詹姆斯、唐西奇，是完全不公平的事。「通常情況下，入選最佳防守陣容的球員，本來就不是超級巨星。」富保羅直言，本季，湖人防守效率值為117.8，在全NBA排名第25。他們讓對手的投籃命中率高達49%，三分球命中率則達到38.3%，上述2項數據都名列聯盟墊底，連帶讓湖人本季輸掉的11場比賽，全部都是以雙位數分差告負。顯而易見的是，唐西奇本就不以防守見長，詹姆斯則因年歲漸長，防守腳步明顯力不從心，這導致許多人對他們提出批評。除了這兩位超級球星能否更積極主動參與防守之外，總教練瑞迪克（JJ Redick）、佩林卡（Rob Pelinka）也得從陣容上做出調整，找到能夠彌補2人防守漏洞的球員。隨著2月5日交易截止日臨近，湖人或許會被迫出手，但外界普遍仍對湖人季後賽競爭力持懷疑態度，無論他們是否進行大手筆的交易，去年他們就因為缺乏禁區支柱、以及合格的外線防守，於首輪遭到淘汰，今年若無法針對此狀況改善，恐讓憾事重演。