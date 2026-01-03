我是廣告 請繼續往下閱讀

▲強森認為羅德曼能守五個位置，是聯盟史上最強的籃板手。（圖／Dennis Rodman Instagram）

金州勇士隊的「嘴綠」格林（Draymond Green）與芝加哥公牛隊傳奇名將「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）誰才是史上更優秀的球員？這場跨世代的防守悍將大對決近期再度引發籃壇熱議。前NBA球員艾迪·強森（Eddie Johnson）近日公開表態，堅定認為羅德曼優於格林，並直言當前的比賽強度完全無法與過去相比。這場辯論源於前NBA球員詹寧斯（Brandon Jennings）在節目中的觀點。詹寧斯認為，雖然羅德曼在籃板球上具有優勢，但格林是更具影響力的防守者與得分手。格林不僅是勇士王朝奪下四冠的功臣，其防守全位置的能力與外線投射，讓他常被拿來與歷史傳奇進行比較。然而，艾迪·強森強烈反對此說法。他表示：「我會毫不猶豫地選擇羅德曼。他能守五個位置，是聯盟史上最強的籃板手，而且他是在巴克利（Barkley）、馬龍（Malone）、歐拉朱萬（The Dream）及坎普（Kemp）等肌肉林立的最強悍年代中打球。」。強森更毒舌評論，現今籃球的禁區對抗與當年相比簡直是「不存在」。羅德曼過去在底特律活塞隊的隊友薩利（John Salley）上個月也在節目中表示，格林與羅德曼的差距甚至「連邊都沾不上」。薩利強調，這世界上或未來的任何時代都不會再出現第二個羅德曼，「他能讓對手得 20 分，但他同時能抓下 20 個籃板。他不僅是最好的防守者，更是球商最高、最強的籃板王。」。報導分析指出，兩位球員各有所長。羅德曼被公認為史上最強的籃板機器與專精防守者；而格林則提供更全面的進攻技能，包括優異的組織能力、多變的防守彈性以及在進攻端發揮的多元影響力。這場爭論的核心在於：究竟是格林的現代全能球風更勝一籌，還是羅德曼在單一防守領域達到的極致統治力更為強大。