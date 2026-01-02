NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月3日賽程，將進行10場比賽。其中焦點賽聚焦在西區戰績高居榜首的奧克拉荷馬雷霆，將在台灣時間3日作客舊金山，對上金州勇士。勇士希望延續近期主場氣勢，力拚主場三連勝，而雷霆則要證明自己仍是西區最穩定的強權。
🏀金州勇士（18勝16敗，西區第8）VS 奧克拉荷馬雷霆（29勝5敗，西區第1）
📍地點：加州舊金山
🕤時間：1月3日（週六）早上11點00分
🏀賽事看點
雷霆目前戰績29勝5敗，穩居西區第一；勇士則以18勝16敗排名西區第八。這場比賽將於舊金山登場，對勇士而言，是一場檢視季後賽競爭力的重要考驗。 金州勇士本季在西區賽事中取得12勝10敗，防守端表現相當穩定，每場僅讓對手攻下113.4分，排名聯盟第六，同時將對手投籃命中率壓制在46.5%。進攻方面，勇士場均可得115.6分，火力略高於雷霆本季平均失分的107.5分。
雷霆對西區球隊的壓制力更為明顯，對戰西區對手戰績高達23勝5敗。奧克拉荷馬城在防守籃板方面領先整個西區，場均35.2個防守籃板，其中中鋒以哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）平均貢獻7.0個，是禁區穩定的關鍵人物。雷霆外線火力同樣不容小覷，本季場均命中13.6顆三分球，也略高於勇士平均失分水準。
這是兩隊本季第三度交手，前一次在去年12月3日，雷霆以124：112擊敗勇士，當時「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下38分，成為比賽最大亮點；勇士方面則由史賓塞（Pat Spencer）拿下17分領軍。
🏀焦點球星
球員表現方面，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季投籃命中率46.8%，場均28.7分，仍是聯盟最具威脅性的射手之一；近10戰，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）狀態火熱，場均可得19.0分。
雷霆進攻核心依舊是亞歷山大，本季場均32.1分、6.4助攻、1.6抄截，是MVP熱門人選之一；喬（Isaiah Joe）近10場比賽場均可投進5顆三分球，為雷霆外線提供穩定火力。
🏀近況表現
近況方面，勇士最近10戰拿下6勝4敗，場均121.6分，攻守效率明顯回溫；雷霆同樣是6勝4敗，但失分控制更佳，對手場均僅能拿下109.1分。
⚠️ 傷兵名單
傷兵狀況上，勇士僅有柯瑞（Seth Curry）因大腿傷勢缺陣。雷霆方面，托皮奇（Nikola Topic）因鼠蹊部傷勢持續缺陣，索伯（Thomas Sorber）確定整季報銷；迪昂（Ousmane Dieng）、威廉斯（Jaylin Williams）與哈爾滕施泰因皆列為每日觀察名單。
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍地點：加州舊金山
🕤時間：1月3日（週六）早上11點00分
🏀賽事看點
雷霆目前戰績29勝5敗，穩居西區第一；勇士則以18勝16敗排名西區第八。這場比賽將於舊金山登場，對勇士而言，是一場檢視季後賽競爭力的重要考驗。 金州勇士本季在西區賽事中取得12勝10敗，防守端表現相當穩定，每場僅讓對手攻下113.4分，排名聯盟第六，同時將對手投籃命中率壓制在46.5%。進攻方面，勇士場均可得115.6分，火力略高於雷霆本季平均失分的107.5分。
雷霆對西區球隊的壓制力更為明顯，對戰西區對手戰績高達23勝5敗。奧克拉荷馬城在防守籃板方面領先整個西區，場均35.2個防守籃板，其中中鋒以哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）平均貢獻7.0個，是禁區穩定的關鍵人物。雷霆外線火力同樣不容小覷，本季場均命中13.6顆三分球，也略高於勇士平均失分水準。
這是兩隊本季第三度交手，前一次在去年12月3日，雷霆以124：112擊敗勇士，當時「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下38分，成為比賽最大亮點；勇士方面則由史賓塞（Pat Spencer）拿下17分領軍。
🏀焦點球星
球員表現方面，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季投籃命中率46.8%，場均28.7分，仍是聯盟最具威脅性的射手之一；近10戰，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）狀態火熱，場均可得19.0分。
雷霆進攻核心依舊是亞歷山大，本季場均32.1分、6.4助攻、1.6抄截，是MVP熱門人選之一；喬（Isaiah Joe）近10場比賽場均可投進5顆三分球，為雷霆外線提供穩定火力。
近況方面，勇士最近10戰拿下6勝4敗，場均121.6分，攻守效率明顯回溫；雷霆同樣是6勝4敗，但失分控制更佳，對手場均僅能拿下109.1分。
⚠️ 傷兵名單
傷兵狀況上，勇士僅有柯瑞（Seth Curry）因大腿傷勢缺陣。雷霆方面，托皮奇（Nikola Topic）因鼠蹊部傷勢持續缺陣，索伯（Thomas Sorber）確定整季報銷；迪昂（Ousmane Dieng）、威廉斯（Jaylin Williams）與哈爾滕施泰因皆列為每日觀察名單。
|對戰組合
|比賽時間
|馬刺（San Antonio Spurs） @ 溜馬（Indiana Pacers）
|8:00 AM
|籃網（Brooklyn Nets） @ 巫師（Washington Wizards）
|8:00 AM
|金塊（Denver Nuggets） @ 騎士（Cleveland Cavaliers）
|8:30 AM
|老鷹（Atlanta Hawks） @ 尼克（New York Knicks）
|8:30 AM
|魔術（Orlando Magic） @ 公牛（Chicago Bulls）
|9:00 AM
|黃蜂（Charlotte Hornets） @ 公鹿（Milwaukee Bucks）
|9:00 AM
|拓荒者（Portland Trail Blazers） @ 鵜鶘（New Orleans Pelicans）
|9:00 AM
|國王（Sacramento Kings） @ 太陽（Phoenix Suns）
|10:00 AM
|雷霆（Oklahoma City Thunder） @ 勇士（Golden State Warriors）
|11:00 AM
|灰熊（Memphis Grizzlies） @ 湖人（Los Angeles Lakers）
|11:30 AM
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。