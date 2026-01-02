我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雷霆當家球星「SGA」亞歷山大本季場均32.1分、6.4助攻、1.6抄截，是MVP熱門人選之一，前次對戰勇士曾狂轟38分，依舊是雷霆此行作客灣區的最大進攻核心。（圖／美聯社／達志影像）

對戰組合 比賽時間 馬刺（San Antonio Spurs） @ 溜馬（Indiana Pacers） 8:00 AM 籃網（Brooklyn Nets） @ 巫師（Washington Wizards） 8:00 AM 金塊（Denver Nuggets） @ 騎士（Cleveland Cavaliers） 8:30 AM 老鷹（Atlanta Hawks） @ 尼克（New York Knicks） 8:30 AM 魔術（Orlando Magic） @ 公牛（Chicago Bulls） 9:00 AM 黃蜂（Charlotte Hornets） @ 公鹿（Milwaukee Bucks） 9:00 AM 拓荒者（Portland Trail Blazers） @ 鵜鶘（New Orleans Pelicans） 9:00 AM 國王（Sacramento Kings） @ 太陽（Phoenix Suns） 10:00 AM 雷霆（Oklahoma City Thunder） @ 勇士（Golden State Warriors） 11:00 AM 灰熊（Memphis Grizzlies） @ 湖人（Los Angeles Lakers） 11:30 AM

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月3日賽程，將進行10場比賽。其中焦點賽聚焦在西區戰績高居榜首的奧克拉荷馬雷霆，將在台灣時間3日作客舊金山，對上金州勇士。勇士希望延續近期主場氣勢，力拚主場三連勝，而雷霆則要證明自己仍是西區最穩定的強權。雷霆目前戰績29勝5敗，穩居西區第一；勇士則以18勝16敗排名西區第八。這場比賽將於舊金山登場，對勇士而言，是一場檢視季後賽競爭力的重要考驗。 金州勇士本季在西區賽事中取得12勝10敗，防守端表現相當穩定，每場僅讓對手攻下113.4分，排名聯盟第六，同時將對手投籃命中率壓制在46.5%。進攻方面，勇士場均可得115.6分，火力略高於雷霆本季平均失分的107.5分。雷霆對西區球隊的壓制力更為明顯，對戰西區對手戰績高達23勝5敗。奧克拉荷馬城在防守籃板方面領先整個西區，場均35.2個防守籃板，其中中鋒以哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）平均貢獻7.0個，是禁區穩定的關鍵人物。雷霆外線火力同樣不容小覷，本季場均命中13.6顆三分球，也略高於勇士平均失分水準。這是兩隊本季第三度交手，前一次在去年12月3日，雷霆以124：112擊敗勇士，當時「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下38分，成為比賽最大亮點；勇士方面則由史賓塞（Pat Spencer）拿下17分領軍。球員表現方面，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季投籃命中率46.8%，場均28.7分，仍是聯盟最具威脅性的射手之一；近10戰，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）狀態火熱，場均可得19.0分。雷霆進攻核心依舊是亞歷山大，本季場均32.1分、6.4助攻、1.6抄截，是MVP熱門人選之一；喬（Isaiah Joe）近10場比賽場均可投進5顆三分球，為雷霆外線提供穩定火力。近況方面，勇士最近10戰拿下6勝4敗，場均121.6分，攻守效率明顯回溫；雷霆同樣是6勝4敗，但失分控制更佳，對手場均僅能拿下109.1分。傷兵狀況上，勇士僅有柯瑞（Seth Curry）因大腿傷勢缺陣。雷霆方面，托皮奇（Nikola Topic）因鼠蹊部傷勢持續缺陣，索伯（Thomas Sorber）確定整季報銷；迪昂（Ousmane Dieng）、威廉斯（Jaylin Williams）與哈爾滕施泰因皆列為每日觀察名單。2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCSNBA League Pass、Line Today。