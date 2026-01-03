曼菲斯灰熊與洛杉磯湖人今（3）日在洛杉磯交手，但賽前傷兵問題已成為最大焦點。兩隊合計共有14名球員出現在傷病名單中，不過三大看板球星盧卡．唐西奇（Luka Doncic）、勒布朗．詹姆斯（LeBron James）與賈．莫蘭特（Ja Morant）皆未列入NBA美國職籃（National Basketball Association）傷兵報告，確定亮起「綠燈」可以上場。
灰熊方面，本場傷病名單多達9人，其中僅兩人列為「出賽存疑」。波普（Kentavious Caldwell-Pope）因右腿後肌不適，傑倫．威爾斯（Jaylen Wells）則是左腿後肌痠痛，兩人狀況將於賽前決定。
其餘7名球員已確定缺陣，包括布蘭登．克拉克（Brandon Clarke，右小腿拉傷）、扎克．艾迪（Zach Edey，左腳踝壓力性反應）、泰．傑洛姆（Ty Jerome，右小腿拉傷）、約翰．康查（John Konchar，左手拇指韌帶手術恢復）、賈邁．馬沙克（Jahmai Mashack，G聯盟雙向合約）、史考提．皮朋二世（Scotty Pippen Jr.，左腳大腳趾手術恢復）以及文斯．威廉斯二世（Vince Williams Jr.，左膝髕腱炎）。
在人手明顯不足的情況下，灰熊仍得仰賴莫蘭特的進攻爆發力，試圖撐住輪換深度。
湖人輪換再受衝擊 范德比爾特列出賽存疑
湖人方面，傷病名單同樣不輕。賈瑞德．范德比爾特（Jarred Vanderbilt）因右腿痠痛被列為出賽存疑，新加入名單的阿杜．席爾（Adou Thiero）則因右膝內側副韌帶扭傷確定缺陣。
此外，奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves，左小腿拉傷）、八村壘（Rui Hachimura，右小腿不適）與蓋布．文森（Gabe Vincent，腰部背傷）仍持續缺陣，讓湖人在側翼與後場輪換上相當吃緊。
