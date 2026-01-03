我是廣告 請繼續往下閱讀

在柯爾看來，這樣的「梭哈式補強」風險極高，一旦戰力未能完全兌現，球隊將長期被卡死在薪資與資產結構之中，難以翻身。

▲金州勇士接下來對上戰績高居西區前段的雷霆。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

金州勇士在新年首戰迎戰奧克拉荷馬雷霆，但在比賽之外，圍繞球隊的交易傳聞同樣引發關注。總教練史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）近日公開說明球團立場，直言勇士不應在交易談判中「給出全世界」，為短期戰力犧牲長期未來。柯爾指出，聯盟中已有不少球隊因過度激進的巨星交易而陷入困境。他以洛杉磯快艇、鳳凰城太陽以及密爾瓦基公鹿為例，直言這些球隊為了換取頂級球星，幾乎耗盡選秀權資產，後續操作空間極為有限。近期聯盟傳聞中，達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks）前鋒安東尼．戴維斯（Anthony Davis）的名字，曾被外界放入各種假想交易框架，勇士也被點名為潛在關注方之一。儘管如此，目前並未出現任何實質談判跡象，相關討論仍停留在推測層級。此外，年僅23歲的前鋒強納森．庫明加（Jonathan Kuminga）也頻繁被外界視為勇士手中最具交易彈性的資產之一。其年齡、合約結構與運動能力，使他在各類交易模擬中經常被點名，但勇士內部並未展現急於出手的態度。柯爾強調，球隊目前已因過往操作而承受一定程度的選秀權壓力，因此在任何重大決策上，都必須更加謹慎。在場上表現方面，勇士近期狀況逐漸穩定，跨年夜以132：125擊敗夏洛特黃蜂，拉出2連勝，戰績來到18勝16敗。這段回溫期，也讓球團得以在相對冷靜的狀態下評估未來方向，而非被迫倉促出手。接下來對上戰績高居西區前段的雷霆，將成為檢視勇士競爭力的重要指標。對柯爾而言，這樣的比賽比任何交易傳聞都更具參考價值。