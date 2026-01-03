最新聯盟消息與各隊方向，2025-26年球季至少有三條可能的交易路線正逐漸成形

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲芝加哥公牛隊的明星後衛懷特（Coby White）也被多隊鎖定。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

根據NBA美國職籃（National Basketball Association）。雖然「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與Anthony Davis等一線巨星仍是外界關注焦點，但更多球隊其實正低調評估操作空間，準備在期限前為戰力與未來布局做出關鍵選擇。密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）近期再次對外釋出明確訊號，強調不會討論交易安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），反而更傾向在期限前「買人補強」，嘗試為核心周邊增加火力。其中，被聯盟多方點名的名字之一是扎克．拉文（Zach LaVine）。問題在於，拉文合約金額龐大，公鹿若真要出手，勢必得透過多隊交易與合約重組才能完成。這也讓像邁爾斯．透納（Myles Turner）這類前場支柱，被視為潛在調整對象。在相關情境中，金州勇士被認為是透納的長期追逐者。若能補進具護框能力又能拉開空間的中鋒，將大幅減輕德雷蒙德．格林（Draymond Green）的前場負擔，並為史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）與側翼進攻創造更多彈性。不過，公鹿是否願意在同一筆操作中同時承擔失去輪換深度與選秀權的風險，仍存在高度變數。另一條受到聯盟關注的路線，則圍繞達拉斯獨行俠與印第安納溜馬展開。溜馬放眼2026–27賽季，目標是在泰瑞斯．哈利伯頓（Tyrese Haliburton）完全回歸巔峰後，打造具競爭力的前場配置。在此背景下，獨行俠中鋒丹尼爾．加福德（Daniel Gafford）成為理想人選。他的擋拆終結能力與合約年限，對溜馬而言極具吸引力。相對地，溜馬側翼貝內迪克特．馬瑟林（Bennedict Mathurin）合約走向未明，被視為可即時轉換戰力的資產。這類交易構想，往往會再引入布魯克林籃網作為承接合約與換取選秀權的第三方。對籃網而言，累積年輕球員與二輪籤，仍符合其長期重建策略。第三條路線，則聚焦西區多支季後賽等級球隊的「深度焦慮」。明尼蘇達灰狼長期被認為對柯比．懷特（Coby White）情有獨鍾，希望為安東尼．愛德華茲（Anthony Edwards）身旁配置一名能有球、也能無球輸出的後場火力。由於灰狼受限於薪資結構，若要成局，勢必得付出老將麥克．康利（Mike Conley）與年輕後衛羅伯．迪林漢（Rob Dillingham）作為籌碼，並搭配選秀權交換，讓芝加哥公牛點頭。同一套交易脈絡中，。只不過，公牛是否願意在同一筆操作中同時放手懷特與歐科羅，仍是最大不確定因素。整體來看，