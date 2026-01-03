我是廣告 請繼續往下閱讀

▲科爾和格林在板凳席上爭吵，之後格林逕自走回更衣室，舉動引起外界注目。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊主帥科爾（Steve Kerr）與大將格林（Draymond Green）日前在賽場上爆發激烈口角，導致格林直接走回休息室，該影片在網路瘋傳引發熱議。對此，科爾在日前在參加《Tom Tolbert Show》節目時，親自爆料了當時的對話內容，坦言這一切源於一場「誤會」。當時科爾和格林在板凳席上爭吵，之後格林逕自走回更衣室，舉動引起外界注目。科爾在節目中詳述了事發經過。他表示，當時他在對陣魔術隊的比賽中叫出暫停，是因為覺得球隊失去專注力，而格林當時正忙著跟裁判爭論。「格林當時跟裁判講了很久，前一晚他才剛被驅逐出場，我看到五名隊友都試圖把他拉回來，所以我開始大喊他的名字：『Draymond！Draymond！』，只是想叫他回板凳區參與戰術討論。」科爾解釋道。然而，格林顯然解讀錯了主帥的情緒。科爾透露：「他（格林）以為我是因為他剛發生的一個失誤而在吼他，所以他對我說了一些很嘲諷（snarky）的話，我也立刻用諷刺的話回擊。接下來發生的事大家都看到了，我們開始互相咆哮，甚至到了互掐脖子的地步。」儘管兩人合作超過十年，爭執並非新鮮事，但科爾這次選擇將責任攬在自己身上。他坦言自己當時不夠冷靜，「我非常了解格林，他是一個極具情緒與激情的球員，我知道他那幾天其實很沮喪。作為教練，我應該在暫停時成為那個冷靜的力量，而不是跟他來回對嗆。我後悔自己當時沒能控制好情緒。」所幸這場風波並未影響球隊戰力，勇士在那場比賽以120:97大勝魔術，並在衝突後的四場比賽中拿下了3勝1敗的佳績。科爾表示，兩人事後已經私下道歉並達成和解。現在回頭看這段插曲，科爾甚至能帶著笑意討論，顯示這對擁有四枚冠軍戒指的師徒組合，已經成功跨越這次的信任危機。