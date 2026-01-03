我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（左）、張惠妹（右）在台東跨年演唱會上的真性情，圈粉無數。（圖／台東縣政府X野聲音娛樂提供）

張惠妹（阿妹）、A-Lin在2025年末的台東跨年晚會，成為全台討論度最高的跨年晚會。對此，律師呂秋遠在臉書上分析，這場演唱會澈底改寫了跨年演唱會的想像。他指出，這場沒有主持人撐場、沒有官員排排站致詞的晚會，在兩位天后的帶領下，變成一場專屬台東的家人聚會，「這不是為了消化預算而辦的拼盤商演，而是阿妹親自擔任總導演，用音樂與陪伴，示範了怎麼帶我們找到回家的路。」呂秋遠指出，這場晚會最關鍵的角色正是阿妹。她不只是壓軸歌手，更以此身分決定了整場活動的氣質，不是唱幾首歌就走，而是回到台東陪大家跨年。因此，節目設計邏輯大膽捨棄了傳統的堆卡司與政客致詞。呂秋遠形容：「那天晚上，沒有冗長的主持串場，沒有讓人分心的官員致詞，也沒有頻繁打斷情緒的硬切換。」觀眾不會看到越接近12點越大牌的歌手搭配官員喊倒數的尷尬場面，音樂一首接一首，段落間有呼吸但不冷場，專注於將觀眾的情緒好好帶過午夜。而A-Lin 與阿妹的互動，讓整場演唱會濃厚的「台東性格」。呂秋遠提到，原住民歌手在這裡不是象徵性的點綴，而是自然地成為節目一部分。當阿妹唱起〈娜魯灣情歌〉，A-Lin 就能自然接上「娜魯two、娜魯three、娜魯7-11」，就像一群來自台東的家人朋友在過年聊天，氣氛鬆弛而溫暖。呂秋遠表示，感謝阿妹給了大家一場「有人真心想把它辦好」的夜晚。當歌手像朋友一樣聊天、當倒數不再只是高潮而是旅程的一部分，跨年就不再只是煙火與數字。他認為阿妹並未做出什麼前所未有的創舉，但她讓那一晚的所有人不像在參加活動，而像是被好好陪伴著，「她讓我們知道怎麼找到回家的路。」值得一提的是，今年台東跨年演唱會由張惠妹策劃節目，她號召10組與台東有淵源、或是熱愛這片土地的歌王歌后級好友共襄盛舉。包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&持修、李英宏、葛仲珊，都是廣受歡迎的歌手，眾星將在太平洋的海風與浪聲中接力領唱，帶領數萬名樂迷一起倒數，迎接2026年的第一道曙光，在舞台上的真性情，也成功創造話題。