張惠妹（阿妹）、A-Lin在2025年末的台東跨年晚會，成為全台討論度最高的跨年晚會。對此，律師呂秋遠在臉書上分析，這場演唱會澈底改寫了跨年演唱會的想像。他指出，這場沒有主持人撐場、沒有官員排排站致詞的晚會，在兩位天后的帶領下，變成一場專屬台東的家人聚會，「這不是為了消化預算而辦的拼盤商演，而是阿妹親自擔任總導演，用音樂與陪伴，示範了怎麼帶我們找到回家的路。」
沒有冗長主持串場、沒有官員致詞 成台東跨年演唱會成功關鍵
呂秋遠指出，這場晚會最關鍵的角色正是阿妹。她不只是壓軸歌手，更以此身分決定了整場活動的氣質，不是唱幾首歌就走，而是回到台東陪大家跨年。因此，節目設計邏輯大膽捨棄了傳統的堆卡司與政客致詞。呂秋遠形容：「那天晚上，沒有冗長的主持串場，沒有讓人分心的官員致詞，也沒有頻繁打斷情緒的硬切換。」觀眾不會看到越接近12點越大牌的歌手搭配官員喊倒數的尷尬場面，音樂一首接一首，段落間有呼吸但不冷場，專注於將觀眾的情緒好好帶過午夜。
歌手像朋友一樣聊天 金句盡出
而A-Lin 與阿妹的互動，讓整場演唱會濃厚的「台東性格」。呂秋遠提到，原住民歌手在這裡不是象徵性的點綴，而是自然地成為節目一部分。當阿妹唱起〈娜魯灣情歌〉，A-Lin 就能自然接上「娜魯two、娜魯three、娜魯7-11」，就像一群來自台東的家人朋友在過年聊天，氣氛鬆弛而溫暖。
呂秋遠表示，感謝阿妹給了大家一場「有人真心想把它辦好」的夜晚。當歌手像朋友一樣聊天、當倒數不再只是高潮而是旅程的一部分，跨年就不再只是煙火與數字。他認為阿妹並未做出什麼前所未有的創舉，但她讓那一晚的所有人不像在參加活動，而像是被好好陪伴著，「她讓我們知道怎麼找到回家的路。」
張惠妹親自規畫節目 號召眾星到台東跨年
值得一提的是，今年台東跨年演唱會由張惠妹策劃節目，她號召10組與台東有淵源、或是熱愛這片土地的歌王歌后級好友共襄盛舉。包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&持修、李英宏、葛仲珊，都是廣受歡迎的歌手，眾星將在太平洋的海風與浪聲中接力領唱，帶領數萬名樂迷一起倒數，迎接2026年的第一道曙光，在舞台上的真性情，也成功創造話題。
呂秋遠臉書全文
這幾年，全台各地跨年晚會早已成為一種「固定儀式」：明星輪番登場、主持人撐場、官員致詞、最後倒數配煙火。流程熟到幾乎不用看節目表。不過，妹神在2025年年末，卻直接把「跨年晚會」進化成了一場專屬台東的「演唱會」。這場演唱會，並不是因為舞台最大、煙火最多、卡司最棒，而是它徹底改寫了跨年演唱會的想像。
這場晚會最關鍵的角色，當然是阿妹。她不只是回到家鄉擔任壓軸演出的歌手，而是親自擔任整場跨年晚會的總導演。這個身分轉換，幾乎決定了整場活動的氣質。對她而言，這不是一場「來唱幾首歌就走的商演」，而是一個「回到台東，陪大家一起跨年」的夜晚。正因如此，節目的設計邏輯從一開始就不是「堆卡司」，而是「怎麼把情緒好好帶過午夜零點」。
那天晚上，沒有冗長的主持串場，沒有讓人分心的官員致詞，也沒有頻繁打斷情緒的硬切換。音樂一首接一首，段落之間有呼吸，但不冷場。
當天線上看這場演唱會，不會看到主持人搭配政客、搭配一首一首歌的串連，然後越接近12點，就越大牌，最後就是主持人跟縣長一起喊倒數，主持人高喊謝謝縣長、新年快樂。
整場演唱會，就像是阿妹回家鄉，陪大家過年。整場跨年演唱會，刻意保留了台東的性格，阿妹唱起娜魯灣，A-Lin就接上娜魯two、娜魯three、娜魯7-11，原住民歌手不是象徵性地「被放進來」，而是自然地成為節目的一部分，好像就是一群來自台東、喜歡台東的歌手，在陪大家過年聊天，歡迎大家來家鄉玩。
謝謝阿妹給了我們一場，不是為了交差與消化預算而辦的跨年，而是一場有人真心想把它辦好的夜晚聚會。當阿妹不安排主持人，不是只管晚會流程，而是照顧聽眾的情緒；當歌手不只是站在舞台上，而是像朋友一樣跟我們聊天；當倒數不是高潮，而是旅程的一部分，跨年自然就不再只是煙火與數字，而是一段被記住的時間。
她並不是做了什麼前所未有的創舉，而是她讓我們知道怎麼找到回家的路。對很多人來說，那一晚不像是在參加活動，而像是被好好陪伴著，走過這一年與另一年的交界。
謝謝妹神與A-lin，還有很棒的台東。
資料來源：呂秋遠臉書
