克里夫蘭騎士今（3）日在主場迎戰丹佛金塊，儘管金塊雙塔約基奇（Nikola Jokic）與「大V」瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）皆因傷缺陣，騎士卻打得異常艱辛。全場比賽騎士罰球手感冰冷，莫布里（Evan Mobley）更一度演出5罰0中的離譜表現，所幸當家控衛加蘭（Darius Garland）在末節關鍵時刻挺身而出、鎖定勝局，最終騎士以113：108逆轉金塊，艱難收下勝利。金塊在兩大內線缺陣的情況下，當家後衛莫瑞（Jamal Murray）上半場展現強大鬥志，多次單打得手穩定軍心。金塊在第三節打出一波17：3的攻勢，一度帶著9分領先進入決勝節。然而，莫瑞在下半場體力似乎有些透支，狀態出現雪崩式下滑。下半場他僅12投2中，雖然末節終了前投進三分彈試圖止血，但為時已晚。全場莫瑞雖砍下34分、6籃板及7助攻，卻難掩球隊核心主力幾乎全缺陣的火力缺口。金塊其餘球員以沃特森（Peyton Watson）的21分表現最優，哈達威（Tim Hardaway Jr.）則貢獻15分。騎士本季戰績19勝16敗，位居東區第八，表現低於外界預期。今日比賽雖然贏球，但球隊的罰球表現簡直是災難，除了米契爾（Donovan Mitchell）曾出現兩罰不中，莫布里更是全場5罰不中，險些將勝利拱手讓人。關鍵時刻，加蘭德展現球星價值，在兩隊進攻停滯時投進價值連城的超前三分球，最後時刻更在罰球線上穩穩命中。米契爾此役表現依然穩健，砍下全場最高33分並送出5助攻；加蘭德則繳出18分、8助攻的成績單，成為逆轉勝的頭號功臣。騎士雖成功守住勝果，但進攻與防守效率仍有提升的空間。面對缺兵少將的金塊卻打到最後一刻才分勝負，也顯示出騎士在掌握比賽節奏與罰球基本功上的隱憂。此戰過後，騎士暫時站穩東區第八。對於金塊而言，兩大內線傷兵的缺席已嚴重影響輪替，如何度過這段傷病潮將是教練團面臨的最大考驗。