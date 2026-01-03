A-Lin台東跨年一登台就直接歪樓，沒喝酒卻ㄎㄧㄤ到不行的狀態，瞬間成為全台討論話題，連她過往各種天然呆名場面都被網友一一翻出，而其中最經典的一幕，正是她重返《歌手2025》時，當眾唸出「肖戰微博改名」，讓全場工作人員笑到失控，這段畫面也跟著被挖出來瘋傳。
A-Lin不喝也會醉 曾喊「肖戰微博改名」鬧笑話
A-Lin真的不用喝也會ㄎㄧㄤ！她去年重返《歌手2025》，憑《失戀無罪》拿下該集冠軍，成功洗榜微薄熱搜，沒想到幕後卻發生放送事故，主持人問她會不會看微博熱搜，A-Lin就隨意挑了一個唸「肖戰微博改名」，沒想到幕後人員全部放聲笑出豬聲，A-Lin一臉驚慌摀嘴，呈現滿頭問號的模樣，後來其他人緩頰稱：「那是其他節目。」她連忙道歉：「對不起！！！！！」這段自然反應曝光再次圈粉：「Alin真的是天生的好笑，沒喝也是自然的很好笑！」
其實「肖戰微博改名」是在去年7月的熱門話題，2016年以男團「X玖少年團」出道的他，近年重心全面轉向戲劇發展，代表作包括《藏海傳》、《陳情令》、《夢中的那片海》；2025年7月18日晚間，肖戰悄悄將微博帳號名稱，從原本帶有團名的「X玖少年團肖戰DAYTOY」，改成只留下「肖戰」2字，個人簡介也同步整理，只保留演員、歌手與作品資訊，團體相關內容全部消失，其他成員也陸續跟進改名，立刻引發粉絲各種解讀與討論。
A-Lin台東跨年封神 2026開春滿滿討論都是她
根據上述事件，A-Lin這次台東跨年，證實她的ㄎㄧㄤ應該跟酒精無關，而是本人自帶天然呆屬性，一站上台就狀況外、接話亂飛，場上不只把「那嚕ONE」唱成「那嚕7-11」，還把跨年煙火說成放鞭炮，甚至突然高喊「中正路52號是初戀」，一句話引爆全台搜尋，網友集體出動查地址，Google地圖瞬間生成各種「A-Lin戀愛地標」，而這些名場面不但沒翻車，反而意外圈粉，相關片段在社群瘋傳，讓A-Lin的IG粉絲數一路狂漲。
📌資料來源：微博
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
