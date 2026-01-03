我是廣告 請繼續往下閱讀

安戴托昆波此役繳出30分、10籃板、5助攻的全能成績，這是他生涯第158場至少30分、10籃板、5助攻的比賽，正式超越奧斯卡．羅伯森（Oscar Robertson）與卡里姆．阿布杜．賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA史上完成此成就最多次的球員。

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（3）日於密爾瓦基上演戲劇性結局，密爾瓦基公鹿隊在終場前4.7秒，比賽最後10.5秒戰況高潮迭起，公鹿前鋒凱爾．庫茲瑪（Kyle Kuzma）先在剩下10.3秒投進關鍵三分球，助主隊120：118超前。黃蜂隨即喊出暫停，由邁爾斯．布里吉斯（Miles Bridges）切入上籃得手並造成犯規，在8.8秒完成三分打，讓黃蜂121：120再度要回領先。公鹿暫停後執行最後一擊，凱文．波特二世（Kevin Porter Jr.）邊線發球給安戴托昆波，隨後回傳形成配合，字母哥直切禁區接獲空中傳球完成爆扣，替公鹿鎖定勝局。黃蜂最後仍保有一次暫停，但布蘭登．米勒（Brandon Miller）在讀秒階段的強行上籃未能命中，公鹿成功守住主場。公鹿方面，萊恩．羅林斯（Ryan Rollins）攻下29分並送出8助攻，巴比．波提斯（Bobby Portis）貢獻20分，團隊在關鍵時刻展現強大執行力。黃蜂則以康．努佩爾（Kon Knueppel）26分最佳，布里吉斯25分、米勒19分、柯林．塞克斯頓（Collin Sexton）16分。這是兩隊5天內第二次交手，公鹿日前才在客場以123：113擊敗黃蜂，如今再度於主場拿下勝利，也一掃兩天前以113：114遭華盛頓巫師隊絕殺的陰霾。