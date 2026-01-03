我是廣告 請繼續往下閱讀

但關鍵時刻L.肯納德（Luke Kennard）挺身而出，連續飆進三分彈澆熄對手反撲氣焰，終場老鷹就以12分之差帶走勝利。

NBA

亞特蘭大老鷹今(3)日前往麥迪遜花園廣場挑戰紐約尼克，，更成為NBA美國職籃（National Basketball Association）本賽季首支將尼克得分壓制在100分以下的球隊。本場比賽雙方皆有主力缺陣，老鷹一哥T.楊恩（Trae Young）因右股四頭肌挫傷連續第3場缺席；尼克方面，當家中鋒K.唐斯（Karl-Anthony Towns）因病掛免戰牌，由新人A.胡克波蒂（Ariel Hukporti）頂替先發。比賽開局尼克氣勢如虹，打出一波11：2的攻勢，但老鷹隨即回穩，在第一節尾聲攻下最後4分取得領先後，便再也沒有落後過。第二節老鷹中鋒O.奧孔古（Onyeka Okongwu）的中距離跳投一度將分差拉開至60：45，半場結束老鷹以60：47領先。進入下半場，老鷹攻勢更加猛烈。第三節剩下1分14秒時，N.亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）切入上籃得手，幫助球隊取得94：68的全場最大領先優勢。儘管尼克在第四節初打出一波11：0的反擊，並靠著M.布里吉斯（Mikal Bridges）的連續三分球將分差縮小至個位數的108：99，另外一場比賽，芝加哥公牛的新秀M.布澤利斯（Matas Buzelis）在今(3)日對陣奧蘭多魔術的比賽中搶盡鋒頭。在主力後衛C.懷特（Coby White）與J.吉迪（Josh Giddey）因傷缺陣的情況下，布澤利斯扛起重任。比賽第二節，他在一次快攻轉換中，面對魔術防守悍將J.薩格斯（Jalen Suggs），毫不猶豫地起飛完成一記驚天動地的顏面爆扣（Poster Dunk），落地後更露自信微笑，讓全場觀眾驚呼連連。這位二年級生本賽季場均繳出14.1分與5.2籃板，不僅展現出得分與組織能力，其勁爆的體能更讓他成為焦點。早在去年11月，傳奇扣將V.卡特（Vince Carter）就曾公開點名，認為布澤利斯有資格參加今年2月的全明星週灌籃大賽。