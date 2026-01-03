我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊於今（3）日坐鎮主場大通銀行中心（Chase Center），在三大球星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）都因傷缺陣的情況下，終場以94：131慘敗給衛冕軍俄克拉荷馬雷霆。勇士不僅吞下賽季對戰雷霆的三連敗，兩連勝也就此終結；而雷霆則成為2025-26賽季首支達成30勝（30勝5負）的球隊，穩坐聯盟第一寶座。雷霆這一場比賽當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）20投10中得到30分，另有7助攻，率領球隊輕鬆贏球。比賽開始前，勇士隊更新傷兵名單，核心球員集體缺陣：柯瑞因左腳踝扭傷休戰、巴特勒生病、梅爾頓（De'Anthony Melton）進行傷病管理，而老將格林則在背靠背賽事的第一場選擇輪休。儘管中鋒霍佛德（Al Horford）與戴維斯（Trayce Jackson-Davis）帶傷出戰，但面對完全體的聯盟龍頭雷霆，勇士幾乎毫無還手之力。雷霆隊明星後衛亞歷山大此役展現MVP等級的高效率，僅出賽28分鐘便20投10中，攻下全場最高的30分並送出7次助攻，帶領球隊在前三節結束時就取得29分領先，早早打卡下班。中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）也繳出15分、15籃板的雙十表現，徹底統治禁區。勇士在上半場即落後19分（45-64），第三節分差更一度擴大至30分以上，總教練科爾（Steve Kerr）索性將後半段轉為練兵時間。勇士全隊雖有四人得分上雙，包括穆迪（Moses Moody）與小將理查德（Will Richard）各拿13分，以及波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的12分，但進攻火力與雷霆相比顯得杯水車薪。雷霆這一場「一哥」亞歷山大的到30分7助攻、霍姆格倫15分15籃板4阻攻、維金斯（Aaron Wiggins）15分。勇士方面，理查德13分5籃板、穆迪13分、霍佛德13分6籃板、波傑姆斯基12分4籃板4助攻。