密爾瓦基公鹿近期因戰績不佳，不停傳出動盪，有關「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）轉隊的傳聞更是甚囂塵上。知名資深記者洛爾（Zach Lowe）爆料，邁阿密熱火將是「字母哥爭奪戰」中的頭號玩家，不過熱火也劃下底線，無論籌碼如何誘人，當家球星阿德巴約（Bam Adebayo）絕對是禁止觸碰的「非賣品」。預計熱火會以此為吸引力，在接下來全力搶奪字母哥。
南灘魅力無窮！字母哥開清單「要有陽光、要能贏球」
邁阿密作為自由球員最嚮往的城市之一，隊史上曾吸引詹姆斯（LeBron James）組成三巨頭。洛爾分析，字母哥若決定離開密爾瓦基，他的名單中首要條件就是「陽光與競爭力」，而熱火體系完善且位於南灘，幾乎完美契合他的需求。
進攻平庸？數據看不見的影響力 熱火：誰來問都是「Hell No」
儘管部分球迷認為阿德巴約在現代NBA體系中進攻火力不足，場均難以穩定貢獻20分以上，但洛爾指出，這正是阿德巴約被低估的原因。他雖然不是頂級得分手，卻是全明星等級的防守大鎖，能一人撐起整隊的防守體系。
洛爾透露，阿德巴約是熱火引以為傲的「強硬文化」繼承者，同時也是球隊在場上的精神導師與防守引擎，「沒有他，熱火的防守就只是平庸而已。」洛爾爆料，不少球隊曾致電熱火詢問阿德巴約的交易可能性，但熱火總裁萊里（Pat Riley）與球團高層的回答始終只有簡短的一句話：「想都別想」。
巨星都想跟他打球！阿德巴約成熱火最強招募誘因
除了防守端不可取代，阿德巴約在全聯盟球員中有極高的人緣。洛爾分析，阿德巴約願意為隊友做「髒活」的特質，讓他成為大牌球星最想搭檔的隊友之一。每當有超級巨星傳出有意加盟熱火時，名單背後幾乎都指定想與阿德巴約並肩作戰。
洛爾在報導末端拋出震撼彈，他預期熱火將會積極投入字母哥的交易談判。這並非首度有權威媒體將字母哥與邁阿密聯結在一起。在阿德巴約確定為「非賣品」的前提下，熱火極有可能打造一套以「字母哥＋阿德巴約」為首的恐怖雙塔。
