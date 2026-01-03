我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐凱希在IG限時動態解釋揭跨年主持人講很久的原因。（圖／徐凱希IG@cathyshyu）

37歲藝人徐凱希在2025年12月31日的跨年夜，與吳建恆搭檔主持了《2026台南好YOUNG跨年晚會》，穩健主持能力備受肯定。但有不少網友一直非常好奇為什麼跨年晚會主持人都會講很久，徐凱希也在今（3）日於IG限時動態親自曝光原因，是因為要等到歌手、樂團完全準備好，才能順勢介紹他們出場，還透露這次跨年最長講了快10分鐘，「真的快腦容量耗盡」。許多網友都好奇為什麼主持人在跨年晚會都會講很久，徐凱希先在日前給出解答，「只要耳機裡沒有收到ok的指令，我們就是必須燃盡生命的等到歌手完全準備好，順勢介紹他們，再讓他們完美的登場」，但徐凱希也直呼講快10分鐘真的快腦容量耗盡，不過成功把舞台交給歌手的感覺非常爽。而在今日，她也以自身經驗再度解釋，「其實是因為歌手都還在soundcheck，或是樂團要setting需要一段時間」，並提到這次跨年的主持，「這次跨年有一part我覺得自己一度講了快十分鐘，瞬間覺得原來我這麼會開話題啊～」這也才讓外界恍然大悟，紛紛給予鼓勵「所有演出者及工作人員都辛苦了，這次台南場，凱希主持的非常好！」、「主持人口袋應該有一本吉祥話辭海」等。徐凱希在14歲以《我愛黑澀會》出道，以美少女身分聞名，後來加入女團Twinko，還曾參與電影演出與《超級星光大道》等節目，並在之後跨界綜藝擔任主持人，是位朝全方面發展的藝人。而她從2024年開始，就在台南跨年晚會擔任主持，兩度接下跨年晚會主持棒，實力備受肯定。雖然去年徐凱希在介紹男團FEniX出場時，口誤將粉絲名「救火隊」喊成「滅火器」，導致現場冷場，但她下台後馬上在社群發文，坦言是「此生最糗的錯誤」，還追蹤了FEniX的官方IG，充滿誠意的道歉，反而讓粉絲都大讚她非常可愛。