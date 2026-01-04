我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（4）日熱門娛樂話題搶先看，大陸網美司曉迪深夜再爆料，暗指電視劇《如懿傳》男星屈楚蕭毆打女友，屈楚蕭立刻公開法院勝訴判決書，駁斥有關家暴的不實指控；「姐姐」謝金燕拍短影音恭賀新年到來，她穿上迷你裙耍萌，部分粉絲卻認不出來是本人。大陸網美司曉迪2日發文爆料睡過一票流量男星，預告將公開更大尺度照片，不過她昨（3）日深夜貼出的是兩張對話截圖，司曉迪與對方看似好友間閒聊，而對話者疑似是在清宮劇《如懿傳》中飾演「五阿哥」永琪的屈楚蕭，司曉迪在配文質問屈楚蕭「是不是真有家暴」，讓人聯想男神5年前傳出毆打女友一事，對此，屈楚蕭公開當年法院的勝訴判決書，打臉司曉迪的黑料。「百變天后」、金曲歌后謝金燕（姐姐）擁有實力派唱功，迄今交出〈含淚跳恰恰〉、〈練舞功〉、〈嗶嗶嗶〉、〈月彎彎〉、〈姐姐〉等代表作，她2日分享一段自拍短影音，跟大家道新年快樂，一派粉絲驚嘆偶像回春如20多歲少女，一派則傻眼說：「完全不像（本人）...」41歲大牙（周宜霈）去年8月宣布和小7歲羽球教練阿廖師（廖勛威）已經簽字離婚，結束5年婚姻，她上個月31日發文許願「新年可以有新戀情嗎」，引發關注，有粉絲好奇問「還要再結婚嗎」，她果斷回答：「真的先不要欸！」