NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間1月4日繼續進行，該日有8場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士在早上11：00背靠背迎戰猶他爵士的比賽，上一場球隊主力輪休輸給了奧克拉荷馬雷霆，此役球星們有望復出。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌猶他爵士（12勝21敗，西區第12名）對陣 金州勇士（18勝17敗，西區第8名）
📍比賽地點： 舊金山；週六晚間10點（美東時間）
📍賠率資訊： 勇士讓12.5分；大小分為239.5分
📍賽事焦點： Keyonte George將率領猶他爵士於週六客場挑戰由Brandin Podziemski領軍的金州勇士。
勇士隊本季對陣西區球隊的戰績為12勝11敗。在勝負差距3分以內的比賽中，金州取得2勝2敗。
爵士隊在西區賽事中的戰績為7勝15敗。在勝負差距達10分或以上的比賽中，猶他的戰績為4勝14敗。
勇士隊本季場均投進15.8顆三分球，僅比爵士隊場均失手的15.3顆多出0.5顆。爵士隊的投籃命中率為46.0%，比勇士隊本季對手平均命中率（46.7%）低0.7%。
這兩支球隊本季是第二次交手。在11月25日的上一次對決中，勇士隊以134-117獲勝。Stephen Curry當時攻下勇士最高的31分，而George則攻下爵士最高的28分。
📍重點人物：
Moses Moody場均為勇士隊貢獻10.8分。Al Horford在過去10場比賽場均得分為13.0分。
George場均為爵士隊貢獻24.6分與4.3個籃板。Cody Williams在過去10場比賽中場均投進2.0顆三分球。
📍近10場表現：
勇士隊： 5勝5敗，場均118.7分、43.9個籃板、29.2次助攻、9.1次抄截、4.9次阻攻，投籃命中率46.4%。對手場均得分為119.5分。
爵士隊： 4勝6敗，場均125.0分、43.9個籃板、31.0次助攻、7.1次抄截、3.4次阻攻，投籃命中率47.3%。對手場均得分為129.2分。
📍傷兵名單：
勇士隊： Jimmy Butler III（每日觀察，疾病）、De'Anthony Melton（每日觀察，膝部）、Jonathan Kuminga（每日觀察，疾病）、Stephen Curry（每日觀察，踝部）、Seth Curry（缺陣，大腿）。
爵士隊： Ace Bailey（缺陣，髖部）、Georges Niang（缺陣，足部）、Jusuf Nurkic（每日觀察，足部）、Keyonte George（每日觀察，疾病）、Walker Kessler（整季報銷，肩部）、Lauri Markkanen（每日觀察，膝部）。
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：
08:30 [異動]2025-2026 NBA籃球賽 LIVE七六人VS尼克(1/4/26)#112
11:00 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE爵士VS勇士
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
| 對戰組合
| 時間
| Minnesota
| @ Miami
|6:00 AM
| Philadelphia
| @ New York
|8:30 AM
| Atlanta
| @ Toronto
|8:30 AM
| Charlotte
| @ Chicago
|9:00 AM
| Portland
| @ San Antonio
|9:00 AM
| Houston
| @ Dallas
|9:30 AM
| Utah
| @ Golden State
|11:00 AM
| Boston
| @ LA
|11:30 AM
