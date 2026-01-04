我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇隊官方攝影師強·蘇胡（Jon SooHoo）也透過鏡頭觀察了大谷的人格特質。（圖／美聯社／達志影像）

日本NHK電視台於今日（3日）播放特別節目《捕捉道奇之強：專屬攝影師的紀錄——從野茂英雄到大谷翔平》，詳盡披露了洛杉磯道奇隊球星大谷翔平（31歲）在達成美國職棒大聯盟（Major League Baseball）歷史性「50轟50盜」紀錄背後的意志，以及他深受隊友與工作人員景仰的人格魅力。片中提到，大谷在春訓就預言自己想要達到40到50次盜壘，並且努力付諸實踐，最終也說到做到。洛杉磯當地廣播電台記者大衛·瓦賽（David Vassegh）在節目中分享了一段鮮為人知的祕辛。2024年球季是大谷翔平因傷暫時「封印二刀流」、專注於打擊的一年。瓦賽透露：「我從一壘教練那裡聽說，大谷在春訓時就主動表示『想要跑出很多盜壘』，甚至直接點名目標是『40到50次盜壘』。」瓦賽證實，大谷並非隨機達成這項偉業，而是從年初就設定好目標，並以此為中心不斷累積努力。最終，大谷不僅達標，更創造了「50轟50盜」這項前無古人的壯舉，展現出強大的自我執行力。除了球場上的拼勁，道奇隊官方攝影師強·蘇胡（Jon SooHoo）也透過鏡頭觀察了大谷的人格特質。蘇胡特別提到了2025年2月春訓期間的一張合照：當時大谷翔平與山本由伸、佐佐木朗希同框，這張匯集三位日本頂尖強投的照片極具歷史意義，但大谷卻自發性地站在最右側。「大谷絕對不會主動站在中間（Center），」蘇胡解釋道，「即便站在中間對照片構圖更好，他也習慣待在角落，這是他典型的行為模式。」蘇胡隨後展示了多張大谷在團體照中身處邊緣的照片，感嘆道：「大谷非常謙虛，總是把中心位置讓給別人。他是一個觀察入微、處處為他人著想的好男兒。」這部紀錄片透過專屬攝影師的視角，對比了從野茂英雄時代到大谷翔平加入後的道奇隊。儘管大谷已是當今棒球界的「第一人」，但他對自我目標的嚴苛要求，與私下不卑不亢、禮讓同事的謙遜態度形成鮮明對比，這或許正是他在道奇隊能發揮強大領導力、帶領球隊前行的核心原因。