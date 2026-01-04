根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，日本職棒巨人隊強打、人氣四棒岡本和真（Kazuma Okamoto）今（4）日與多倫多藍鳥達成協議，簽下一份4年、總額高達6000萬美元（約18.8億新台幣）的合約。這份合約不僅打破了巨人野手挑戰美職的價碼紀錄，更讓岡本成功在交渉期限截止前壓哨圓夢。至此岡本和真、村上宗隆、今井打野等3位備受矚目的日職好手都成功找到大聯盟新東家。
壓哨簽約！「魔鬼經紀人」波拉斯再次出擊
岡本和真的入札談判窗原本將於美東時間1月4日下午5點關閉。在大聯盟著名的「魔鬼經紀人」波拉斯（Scott Boras）代表談判下，岡本在期限前最後24小時與藍鳥隊達成共識。
根據報導指出，這份4年 、6000萬美元的合約中，岡本首年年薪約為700萬美元，並附帶500萬美元簽約金，剩餘3年年薪各為1600萬美元。雖然年均薪資略低於同樣於今年挑戰美職的村上宗隆，但合約長度與總額皆寫下亮眼佳績，巨人球團預計也將獲得約1087萬美元的入札金。
專打日本強投！岡本曾砲轟山本、佐佐木
由於藍鳥隊一壘位置已有招牌球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）鎮守，外界預期岡本和真將以「先發三壘手」的身份加入先發輪值。波拉斯曾多次向球團推薦岡本的守備能力，認為他在一、三壘角的防守穩定度是大聯盟球團最看重的關鍵。
波拉斯對此表示：「許多球團不僅看中岡本的長打力，更對他的三壘守備評價極高，這讓他在市場上的定位不僅是重砲，更是能靈活變陣的內野手。」
值得一提的是，岡本在日本職棒時期展現出的「強投殺手」本色更是一大亮點，他在日職對戰道奇強投山本由伸生涯打擊率高達5成，還曾轟出全壘打；面對當時即將旅美的佐佐木朗希同樣有全壘打紀錄。未來在美職賽場上，岡本將成為藍鳥攻破頂尖日本投手的秘密武器。
巨人2019年後再有人闖MLB！岡本圓夢挑戰大聯盟
現年29歲的岡本和真自2015年選秀首輪加盟巨人後，展現驚人的打擊天賦，曾在2018年至2023年創下連續6年至少30轟的神蹟，並奪下3次全壘打王、2次打點王。
岡本在去年10月正式宣布挑戰大聯盟時曾感性表示：「我一直渴望在世界第一的聯賽中打球，這是我的夢想。」儘管2025年球季一度受到左肘傷勢困擾僅出賽69場，但他仍繳出3成27的打擊率、15轟的高水準表現，最終成功說服藍鳥隊開出大約。這也是繼2019年投手山口俊以來，再度有巨人球員透過入札系統成功挑戰大聯盟。
