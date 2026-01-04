我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全炫茂（左）和BoA（右）於直播同框，兩人私下感情超好。（圖／翻攝至全炫茂IG）

韓國女星朴娜勑日前被爆職場霸凌、非法醫療等爭議，良好名聲跌入谷底，想不到日前她又被前經紀人爆料，曾在車輛行駛時直接跟男朋友發生關係，經紀人為了維護行車安全只能全程忍耐，消息曝光後引發譁然，現有網友翻出女星寶兒（BoA）在直播中貶低朴娜勑的片段，直呼她「根本是先知。」寶兒去年在IG直播時，問了全炫茂和朴娜勑是否正在交往，當時喝了酒的她直言：「應該沒有，如果是的話很可惜哥哥（全炫茂）」，被認為是在暗喻朴娜勑並不是好對象，引起了一陣風波，那時寶兒還公開道歉表示自己因為喝醉失言，並且已經私下和朴娜勑和解。如今朴娜勑負面爭議連環爆，寶兒的發言也再次被翻出來，那時一面倒的負面聲音也紛紛轉向，直呼原來寶兒是先知，「她一定是知道什麼才會這樣講」、「感覺應該要跟寶兒道歉」、「誤傷友軍了。」朴娜勑日前遭多名前經紀人指控涉及職場霸凌，爆料她在任職期間不僅將員工當傭人使喚，甚至還有強迫經紀人看自己和男朋友車震、非法代領處方藥及拒絕支付代墊款項等行為，目前經紀人們已向法院提交相關不當行為的證明資料。其中，「非法代領處方藥」更延燒出案外案，朴娜勑被爆請一名沒有醫療執照的「注射阿姨」替她施打營養針，沒想到該名女子被網友發現與SHINee成員Key相識超過10年。她過去曾拍攝貴賓狗並寫下「10多年了你還這麼兇」，還提及名為「garcons」的狗，名字或品種都與Key的愛犬相同；此外，照片中房屋的擺設，也與Key過去在《我獨自生活》中公開的居家佈置高度相似，目前Key出面道歉，表示不知道打針阿姨不是醫療人員，讓粉絲擔心感到抱歉。