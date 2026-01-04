多倫多藍鳥隊於今（4）日傳出與日本強打岡本和真達成4年94億日圓的簽約協議，震撼大聯盟與日本職棒。然而，根據《MLB.com》最新報導指出，這筆簽約可能只是藍鳥隊今冬補強計畫的開端，球隊已將目標瞄準自由市場的頂級外野手塔克（Kyle Tucker）在內的「FA三巨頭」，準備進一步強化打線，目標直指世界大賽冠軍。

長年切望的日本市場　岡本和真可望駐守三壘

《MLB.com》評價藍鳥隊簽下岡本和真的舉動為「長期以來在渴望的日本市場所邁出的一大步」。由於陣中一壘手已有主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）鎮守，外界預期岡本和真將以三壘手身分出賽。

移籍資訊網站《Trade Rumors》則分析，岡本和真未來可能與26歲的左打強打巴格（Addison Barger）採取「左右投輪替制」共同守護三壘，這將大幅提升藍鳥隊在面對不同投手時的進攻靈活性。藍鳥隊官方社群也特別發出日文「こんにちは（你好）」歡迎這位來自日本的重砲手。

▲《MLB.com》評價藍鳥隊簽下岡本和真的舉動為「長期以來在渴望的日本市場所邁出的一大步」。（圖／美聯社／達志影像）
攻勢不減！鎖定自由市場「三巨頭」

儘管已簽下岡本和真，大聯盟官網指出藍鳥隊並未打算收手。目前市場上仍有三位關鍵自由球員：明星游擊手比薛特（Bo Bichette）、強打外野手塔克、以及明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）。報導強調，特別是塔克被視為「極致契合」藍鳥打線的補強對象。

據悉，塔克在今年休賽季期間已悄悄造訪藍鳥隊的球訓設施進行考察。由於藍鳥隊在去年的世界大賽中遺憾落敗，球隊展現了空前的財政靈活性與求勝欲望，報導直言：「在經歷了世界大賽的痛心失利後，現在的藍鳥隊沒有理由放緩進攻的姿態。」

與道奇競爭塔克　奪冠拼圖進入最後階段

隨著道奇隊同樣傳出對塔克有高度興趣，藍鳥隊若能成功從道奇手中「截胡」，不僅能大幅削弱對手實力，更能補足外野火力的最後一塊缺角。

岡本和真的合約將為讀賣巨人帶來約1087.5萬美元的讓渡金。在岡本正式加盟後，多倫多球迷正屏息以待，看球團是否能再簽下塔克，打造一支足以統治2026年賽季的超級強權。

▲最大咖外野手塔克（Kyle Tucker）仍未確定下家，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）認為，身價不如預期應該是主要原因，而原本傳出談判破局的洛杉磯道奇，如今宇宙招募計畫也死灰復燃。（圖／美聯社／達志影像）
▲藍鳥隊已將目標瞄準自由市場的頂級外野手塔克（Kyle Tucker）在內的「FA三巨頭」，準備進一步強化打線。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：MLB.com

