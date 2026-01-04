日本職棒埼玉西武獅的強投高橋光成（Kona Takahashi），日前透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），但在今（4）日傳出談判破局。根據《MLB.com》資深記者費恩桑（Mark Feinsand）報導，儘管有收到3支球隊的報價，高橋光成仍決定放棄本次旅美機會，預計回歸母隊西武獅，待今年球季結束取得海外自由球員（FA）權利後，再度挑戰美職舞台。
3球團報價未果！高橋光成「壓哨」選擇回日職
高橋光成的入札談判窗口原訂於美東時間1月4日下午 5 點關閉。儘管報導指出包括簽下今井達也的休士頓太空人在內，共有3支大聯盟球隊曾提出報價，但合約條件顯然未達高橋預期。
日媒報導指出，高橋光成目前正與西武獅商討一份具有彈性的複數年合約，其中關鍵在於包含「跳脫條款」。若順利達成協議，高橋將在2026年賽季留守西武，並在季後取得海外FA資格後，能以不需支付入札金、且不限談判對象的「完全自由身」身分，更靈活地重啟旅美大門。
今井達也奪太空人大約、高橋遭嫌「奪三振率太低」
相較於隊友今井達也日前成功與太空人隊簽下3年最高6300萬美元的優渥合約，高橋光成的旅美之路卻踢到鐵板。美國體育網站《Trade Rumors》分析指出，高橋在日職雖然穩定且具備吃局數的能力，但「奪三振率（K%）」過低成了大聯盟球探眼中的紅燈。
高橋在日職生涯的奪三振率僅約17.17%，去年甚至下滑至14.3%，在當今大聯盟高度重視「揮空率」與「三振能力」的環境下，高橋被認為缺乏壓制打者的決定性武器，這使他在談判中處於劣勢，僅能獲得低保障、甚至非保證的合約。
2026年是關鍵賽季！目標轉型「三振型投手」拚身價
美媒分析，28歲的高橋光成若想在來年重返談判桌時贏得大約，2026年在西武獅的表現至關重要。他必須在維持穩定防禦率與局數的同時，展現出提升三振能力的進化。
「他需要一個特別強勁的賽季來扭轉評價。」分析師表示，若高橋能在2026年證明自己具備更多解決打者的武器，屆時年滿30歲的他，仍有機會以「2號先發或強力長中繼」的身分，獲得大聯盟球隊的青睞。
消息來源：《MLB.com》
