▲A-Lin演唱會上逗趣自稱「性感星」之後，還威脅觀眾不可以把影片放上網，後來才驚覺整場表演在網上直播，現場反應令人絕倒。（圖／摘自 shanchun0507 YT）

全台各地跨年演出中台東晚會成為最受關注焦點，「天生歌姬」A-Lin的幽默表現更是讓觀眾都被征服，她過往的逗趣小故事也在網上流傳。有粉絲將她在2014年5月《A-Lin「Lin距離」演唱會》再次翻出，只見她在台上對觀眾反駁：「什麼諧星？我性感星！」還加碼威脅：「影片不可以給我放上去喔。」原來搞笑體質早在近12年前已有精彩展現，讓觀眾記憶猶新。A-Lin當時正在新舊東家的轉換期，暫時沒有新的專輯作品，但她過往名曲在KKBOX風雲榜表現突出，受邀成為「KKBOX LIVE 音樂現場」系列演唱會的首場代表歌手，也安排歌迷投票點歌環節。她為一位生日當天也第一次看演唱會的歌迷慶祝，還模仿阿杜、伍佰、麥可傑克森等人的唱腔或是語氣，然後突然對台下嗆道：「什麼諧星？我性感星！」台下粉絲聽得大樂，直呼：「性感諧星。」也有人叫她「天生諧星」，聽得A-Lin自己都忍不住笑出來，卻還是撂狠話：「影片不可以給我放上去喔。」後來才驚覺是Live演出，大喊一聲：「直播啦？」聽得全場又是大笑，她繼續強調：「你們敢放上去試看看？等一下鏡頭。你們敢再轉，轉載.....」台下觀眾笑著糾正：「分享。」她接口道：「對，因為中文有點難。」聽得觀眾又是一陣大笑。當時有在現場的資深歌迷，不禁下了註解：「此時的A-Lin一定很想跟脆上的你們說，什麼諧星！我性感星！我們A-Lin出道就這樣了。」還有人留言回應，記得當時購票的觀眾，都可以換一杯微醺的飲料，氣氛很嗨。整場演唱會A-Lin不但唱了愛黛兒〈Rolling in the Deep〉、江蕙〈感情放一邊〉等夯歌，也演唱自己的〈失戀無罪〉等名曲，觀眾聽得如癡如醉，可是優美歌聲之外，她自稱「性感星」的逗趣表現同樣令人印象深刻，才會在將近12年後又被挖出來，網友留言寫道：「她一定沒想到12年後被放上來了。」