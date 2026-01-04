我是廣告 請繼續往下閱讀

曾在紐約大都會與費城人隊締造輝煌生涯、三度入選全明星賽的前MLB球星勒尼·戴克斯特拉（Lenny Dykstra，62歲），在2026年元旦因交通違規接受檢查時，被發現持有非法藥物及相關器具。根據體育媒體《The Athletic》報導，戴克斯特拉目前面臨非法持有管制藥品罪名的起訴，為其爭議不斷的退役生活再添陰霾。戴克斯特拉於1981年被大都會隊選中，憑藉著場上強悍且無所畏懼的球風，獲得了「釘子（Nails）」的綽號。他於1985年升上大聯盟，並在1986年成為大都會隊奪得世界大賽冠軍的功臣之一。1989年轉戰費城人隊後，雖然多次受到傷病困擾，他仍打出生涯巔峰。戴克斯特拉曾於1993年榮獲銀棒獎，並多次領跑國聯安打數、得分及出壘率榜單。他在大聯盟生涯共累計1298支安打，是90年代極具代表性的外野手之一。然而，戴克斯特拉在退役後的表現遠不如球場上風光。他曾嘗試轉型為實業家，卻屢次陷入法律糾紛。他曾因涉嫌破產詐欺而在加州聯邦監獄服刑；2018年，他曾與一名Uber駕駛發生口角，當時雖被控非法持有藥物及恐嚇，但最終兩項指控皆被撤銷。根據報導，本次事件起源於元旦當天的例行交通檢查，警方在過程中搜獲了疑似毒品及吸食器具。儘管現年62歲的戴克斯特拉過去多次在法律邊緣徘徊，但此次在2026年開春便捲入藥物醜聞，無疑讓支持他的資深球迷感到失望。目前相關法律程序正在進行中，這位昔日的世界大賽冠軍成員是否能逃過牢獄之災，將成為接下來美國體壇社會新聞的關注焦點。