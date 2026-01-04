隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逼近，各隊總管正緊鑼密鼓地盤點手頭的合約資產。在當前的勞資協議（CBA）框架下，如何「匹配薪資」以及「清出薪資空間」已成為決定球隊未來的關鍵戰場。從陷入泥淖的費城76人、尋求衛冕的塞爾提克到啟動重建的國王隊，這是一場關於數字與未來的豪賭。美國知名體育媒體《CBS Sports》近日評選出交易截止日前那些可以用於匹配薪資的大合約，這些球員作為配菜，影響著市場上交易的推動，達拉斯獨行俠射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）和洛杉磯湖人前鋒八村壘都在這3大類型合約的名單中。
中產階級的博弈：匹配薪資與多年合約
在追求全明星球員的過程中，球隊必須送出相當數量的薪資以換取對等價值，一些球員場上價值並不算特別優秀，但是他們的合約可以用於匹配薪資，幫助交易達成。
多倫多暴龍，巴雷特（RJ Barrett）： 暴龍隊雖然視巴恩斯與英格蘭為核心，但為了換取大牌球星，年薪2770萬美元且表現有所提升的巴雷特是最優質的籌碼。
休士頓火箭，范維利特（Fred VanVleet）： 范喬丹擁有明年球季的球員選項，這意味著他擁有交易否決權。火箭若想升級陣容，必須先取得他的合作意願。
洛杉磯湖人，八村壘（Rui Hachimura）： 儘管八村壘已成長為穩定的三分射手，但在湖人追求運動能力與防守的體系下，年薪1826萬美元的他成為了換取即戰力的主要匹配對象。
華盛頓巫師，米德爾頓和麥卡倫（Khris Middleton & C.J. McCollum）： 巫師隊擁有龐大的薪資彈性，這兩位老將是極佳的「薪資中轉站」，不僅能幫強隊吃下爛帳，也極具買斷潛力。
清空薪資空間：豪門的「稅務」災難
當合約價值遠高於場上貢獻，這些合約就成了球隊前進的阻礙。以下這些球員雖然場上仍有一定實力，但卡住球隊運作空間，讓球團必須考慮將其清掉。
費城76人，保囉喬治（Paul George）： 喬治5166萬美元的超大型合約已成為莫雷（Daryl Morey）的燙手山芋。若能搭配選秀權甩掉喬治，莫雷將能再次啟動明星獵捕計畫。
沙加緬度國王，拉文和德羅贊（Zach LaVine & DeMar DeRozan）： 國王隊正考慮轉向「擺爛（Tanking）」重建。拉文昂貴的合約雖然難賣，但在市場急迫的情形下（如公鹿隊），仍有操作空間。
紐奧良鵜鶘，普爾和莫瑞（Jordan Poole & Dejounte Murray）： 鵜鶘隊去年的交易策略堪稱災難。普爾與阿基里斯腱斷裂復原中的莫瑞，目前被視為交易赫伯特·瓊斯（Herb Jones）或墨菲（Trey Murphy III）時必須附帶的「交易稅」。
達拉斯獨行俠，湯姆森（Klay Thompson）： 湯普森在開季低迷後手感回穩，但他1666萬美元的合約在任何關於戴維斯（Anthony Davis）的潛在交易中，都是獨行俠避稅的首選籌碼。
細節決定成敗：那些急需處理的「小包袱」
波士頓塞爾提克，豪瑟（Sam Hauser）： 為了規避沉重的豪華稅，綠衫軍急於送出豪瑟1,004 萬美元的合約，甚至可能需要賠上選秀權。
丹佛金塊，納吉（Zeke Nnaji）： 納吉的合約多年來一直束縛著金塊隊的補強，在明年面臨巨額稅帳的情況下，金塊隊今年清掉他的動機會空前強烈。
休士頓火箭，卡佩拉（Clint Capela）： 雖然卡佩拉降薪回歸，但為了將總薪資控制在稅線下，火箭隊仍可能在2月交易截止日前將其670萬美元的合約清空。
2026年的交易市場不再僅僅是籃球才華的交換，更是財務精算師的戰場。對於爭冠球隊而言，清出薪資空間意味著未來的彈性；對於重建球隊而言，接收這些合約則是換取選秀權的捷徑。隨著2月的臨近，誰能成功「瘦身」或「重組」，將決定下半季的聯盟版圖。
消息來源：CBS Sports
2026年的交易市場不再僅僅是籃球才華的交換，更是財務精算師的戰場。對於爭冠球隊而言，清出薪資空間意味著未來的彈性；對於重建球隊而言，接收這些合約則是換取選秀權的捷徑。隨著2月的臨近，誰能成功「瘦身」或「重組」，將決定下半季的聯盟版圖。