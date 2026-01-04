韓國男團CORTIS出道短短4個月，就憑藉洗腦神曲〈GO!〉迅速打開全球知名度，人氣不斷上漲，就連不少藝人都告白自己是CORTIS粉絲。但不料近日團體直播時，成員一起看韓劇聊到戀愛及吻戲話題，還提到成年後可以接吻、幫粉絲戀愛諮商等，趙雨凡更是說到「我們很有經驗的」，直接引發部分粉絲的不滿，經紀人也緊急打電話給他們要求中斷直播。

CORTIS在直播中一起看韓劇，提到吻戲與戀愛，說小朋友不能看吻戲，遭到集體反彈，表示自己都快成年了，趙雨凡還霸氣喊：「已經是可以親吻的年紀了」。接著成員還開玩笑說要為粉絲開「戀愛諮商」，趙雨凡更是直言：「我們很有經驗的」，讓其他成員笑翻澄清「我們沒有人有經驗」，但不料這個話題意外引起部分粉絲反彈，經紀人還直接打過來中斷直播。

▲CORTIS開直播聊到戀愛話題。（圖／翻攝自微博）
CORTIS直播聊戀愛引爭議　粉絲傻眼：偶像也是人

不少粉絲認為偶像提到戀愛話題不舒服，但更多人則覺得成員只是在開玩笑，沒必要放大檢視，「我看到一堆人說講什麼戀愛話題不妥，我覺得他們想講什麼就講什麼」、「偶像也是正常人啊！不用刻意避諱」、「就只是開開玩笑而已，是個人都看得出來」、「很歡樂的直播」等，認為成員們都是在開玩笑，可愛模樣再擄獲大批粉絲。

CORTIS出道就爆紅　趙雨凡認了台北是家鄉

CORTIS是HYBE旗下備受矚目的新人男團，由韓國籍JUHOON（金主訓）、嚴成玹、安乾鎬，加拿大韓國混血MARTIN（朴宇宙），以及JAMES（趙雨凡）組成，出道曲〈GO!〉全球爆紅，更拿下2025年MAMA大獎最佳新人。

其中，趙雨凡還在之前大方承認自己家鄉是台北。事實上，他的成長背景早被網友一條一條挖出，從他在新店直潭國小時期的演講、成果發表，到畢業致詞畫面接連流出，加上他曾回覆粉絲「來高雄最想吃永和豆漿」，能一秒說出在地美食清單，這些細節就幾乎坐實他是台灣出身。

