波士頓塞爾提克二當家布朗（Jaylen Brown）正處於個人生涯的巔峰狀態。在核心搭檔塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣的情況下，外界原以為綠衫軍本季會進入「休養期」，但布朗用場上表現粉碎了所有質疑。今（50）日，布朗在客場對陣近況火熱的洛杉磯快艇隊，全場狂轟50分，率領球隊以146：115大勝對手，這場屠殺般的勝利顯然是衝著日前聯盟公布的「單月最佳球員」獎項而來。
不爽淪為「遺珠」 布朗用50分做出最強回擊
本周稍早，NBA公布了12月份的東、西區單月最佳球員，紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）獲選東區之冠。對此，布朗不僅在社群媒體上直接表達不滿，更在直播中公開宣稱，自己在2025年年末的這段賽程表現無人能及。
這股「被無視」的怒火在對陣快艇時徹底爆發。布朗僅上場35分鐘，全場26投18中，投籃命中率高達69%，其中三分球命中率更是驚人的60%。除了50分的恐怖產出，他還貢獻了5次助攻與3個籃板，且全場僅發生2次失誤。
球迷社群沸騰：聯盟這下麻煩大了！
布朗的神級表現立即引發NBA球迷在網路上的瘋狂討論，部分熱門反應包括：「MVP等級的演出！聯盟竟然把月最佳給了布朗森，笑死人」、「Jaylen今天根本是瘋子，他就是MVP！」、「他絕對是年度第一隊，而且必須是全明星先發！」、「聯盟搞錯對象挑釁了，現在的布朗簡直是惡魔化身」。
在周六這場大爆發之前，布朗本季場均已繳出29.5分、6.4籃板、5.0助攻的全能數據，投籃命中率維持在50%。在帶領塞爾提克將戰績提升至21勝12負後，綠衫軍穩居東區第三席位，證明了即便缺少另一位超級球星，他們依然是冠軍的有力競爭者。
這場146：115的完勝，無疑是布朗向全聯盟發出的強烈警告。結束洛杉磯客場之旅後，塞爾提克將於周二回到主場迎戰芝加哥公牛。屆時，波士頓球迷勢必會以最高規格的「MVP」呼聲，迎接這位剛創造50分壯舉的英雄。
