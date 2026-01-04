我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金唱片頒獎嘉賓跟表演陣容都超華麗。（圖／SuperDome 超級圓頂FB）

韓國年度音樂盛事《第40屆金唱片》頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）即將於本月10日首度登上台北大巨蛋，由成始璄、文佳煐擔任主持，不只頒獎嘉賓超華麗，就連舞台卡司也超狂，Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM等通通到齊，Jennie還將首次以個人身分登上台北舞台，讓外界都非常期待。其中，典禮還邀來重量級嘉賓蔡依林、許光漢同框，超狂陣容讓粉絲都超期待。本屆金唱片依然由將迎來第10次主持的歌手成始璄，二搭《女神降臨》演員文佳煐，頒獎嘉賓陣容則有宋仲基、《背著善宰跑》邊佑錫、《Kpop獵魔女團》配音安孝燮，甚至還有天后蔡依林、及亞洲男神許光漢。除此之外，舞台表演陣容也是一大看點，包含首次以個人身分登上台北舞台的BLACKPINK成員Jennie、新人男團CORTIS、Stray Kids、ALLDAY PROJECT、ATEEZ、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ZEROBASEONE、TWS等共18組超人氣K-pop團體。而不只成功買到票的粉絲可以觀看精采表演，TVBS、Disney+也在上個月31日正式宣布將於1月10日（六）16:00起，全台獨家由TVBS歡樂台轉播、及Disney+線上直播第40屆金唱片頒獎典禮，讓沒有搶到票的粉絲也可以同步享受盛典。金唱片頒獎典禮有「韓國葛萊美」之稱，創立於1986年，是韓國歷史最悠久的韓國流行音樂頒獎典禮，憑年度專輯銷量與數位音樂平台播放量評選得獎者，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」兩大類，並設有新人獎、製作人獎與全球人氣獎等特別獎項，是公認最公正且具影響力的活動之一。金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣，將在台北大巨蛋舉辦，活動更正值40週年，超精彩的頒獎嘉賓與演出陣容讓粉絲們直呼期待。