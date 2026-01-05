我是廣告 請繼續往下閱讀

▲司曉迪自爆睡過檀健次，網友翻出對話紀錄，發現許多蛛絲馬跡，包括檀健次過去穿過的服裝、去過的地點，以及愛用表情包等等，引發外界諸多聯想。（圖／司曉迪、檀健次微博）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握昨（4）日熱門娛樂新聞，陳妍希去年和陳曉離婚，陳曉傳出背景超強，放棄11億財產也要離婚，但有人挖出陳妍希也不差，在美國讀大學時，校門口還有名車接；司曉迪毀滅式爆料點名檀健次，網友對比對話紀錄後，發現許多線索都符合；戴愛玲去年跨年在台東獻唱〈千年之戀〉，沒想到觀眾台下大合唱，音準簡直不輸專業歌手；A-Lin爸媽超幽默，曾在女兒演唱會安可無預警現身，讓A-Lin錯愕問：「你們上來幹嘛？」互動笑翻全場；謝金燕2日分享一段穿迷你裙耍萌短影音，跟大家道新年快樂，被許多人直呼認不出來。陳妍希去年和陳曉離婚，和小19歲周柯宇合作《狙擊蝴蝶》再度走紅，據傳陳曉個性叛逆愛自由，當時寧願放棄2.5億人民幣（約新台幣11.3億元）的財產，選擇淨身出戶都要離婚，陳曉雖出身書香世家，但陳妍希也不比他差，陳妍希在大學時就讀美國名校南加州大學（USC），雖是華人但在學校已經是風雲人物，只要是台灣人都知道她的名號，校門口還會有名車來等她。中國網紅司曉迪突然毀滅式爆料，稱自己睡過多位頂級男星，不僅流出與鹿晗的床照，她還公開了與檀健次的聊天記錄，網友進行對比後，發現許多蛛絲馬跡，包括檀健次過去穿過的服裝、去過的地點，以及愛用表情包等等，引發外界諸多聯想。對此，檀健次的工作室火速發布聲明闢謠：「近期，網路平台出現涉及我工作室藝人的失實、誤導訊息，我們已委託律師安排證據固定，並將採取必要措施合法維權。」戴愛玲去年跨年在台東開唱，在台上一個人演唱〈千年之戀〉讓觀眾全嗨翻，有人在Threads上分享演唱片段，直呼當時聽到戴愛玲要一個人唱這首歌時，本來還有點擔心信的部分要怎麼辦，下一秒台東的觀眾直接讓他安心了，大合唱簡直不輸專業歌手，還有人開玩笑說，該不會以後去台東跨年要先考音準吧。金曲歌后A-Lin在台東跨年舞台上逗趣表現圈粉無數，隨著影片被大量轉傳，不僅她過往逗趣的故事被網友翻出，稱A-Lin從以前就有搞笑體質。A-Lin的爸媽也和她一樣幽默，去年演唱會上，爸媽在安可橋段無預警現身，讓A-Lin錯愕問：「你們上來要幹嘛？不可能唱歌吧！」一家人演唱了張惠妹的〈一想到你呀〉，互動笑翻全場。「百變天后」、金曲歌后謝金燕（姐姐）擁有實力派唱功，迄今交出〈含淚跳恰恰〉、〈練舞功〉、〈嗶嗶嗶〉、〈月彎彎〉、〈姐姐〉等代表作，她2日分享一段穿迷你裙耍萌的自拍短影音，跟大家道新年快樂，一派粉絲驚嘆偶像回春如20多歲少女，一派則傻眼說：「完全不像（本人）...」